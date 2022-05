Właściciele mieszkań mogą odetchnąć? Morawiecki: Rząd nie pracuje nad tym podatkiem

Wczorajsza "Rzeczpospolita" informowała, że rząd przygotowuje projekt opodatkowania niewykorzystanych lokali mieszkalnych, od trzeciego i kolejnego z posiadanych. Podatek od pustostanów miałby – jak podawał dziennik – pomóc w rozwiązaniu problemu ograniczonej liczby lokali mieszkalnych, która przy znacznym popycie winduje ceny.

– Rząd nie pracuje nad podatkiem od pustych mieszkań – powiedział Morawiecki, pytany o ten pomysł podczas konferencji prasowej.

– Nad podatkiem od pustostanów nie pracujemy, ale zastanawiamy się nad tym, co zrobić z firmami, z funduszami, które kupują np. po sto, albo po pięćset, po tysiąc mieszkań – doprecyzował.

Podkreślił, że zagraniczne firmy czy fundusze po zakupie przetrzymują mieszkania, nie wynajmując ich. – W związku z tym należy zadać pytanie, jak firma z Zachodu – bo to są zwykle firmy z zachodu – fundusz np. skandynawski kupił kilkaset mieszkań i przetrzymuje te mieszkania, ceny rosną, nikt się do nich nie wprowadza – czy to jest sytuacja normalna – dodał.

Rząd zapowiada zmiany na rynku mieszkaniowym

– Rynek nieruchomości jeszcze przed wojną na Ukrainie nie zaspokajał w pełni potrzeb Polaków – uważa wiceminister Paweł Szefernaker.

Teraz do Polski przybyło ok. 3 mln uchodźców z Ukrainy, którzy chcą wynajmować mieszkania. – Zapewne za jakiś czas, jeśli będą chciały zostać w Polsce, będą myśleć o kupnie mieszkania. Wspólnie z ministerstwem rozwoju myślimy nad rozwiązaniami, które uelastyczniłoby prawo, żeby przyspieszyć wiele spraw związanych z budową mieszkań – wskazał polityk. Dodał, że takie działania są potrzebne "przede wszystkim ze względu na Polaków".

– Będą przygotowywane rozwiązania, które uelastycznią możliwość zwiększenia liczby mieszkań i prawa budowlanego. To nie są sprawy, które można załatwić z dnia na dzień, ale muszą one być zrealizowane z punktu widzenia strategicznego – zwrócił uwagę Szefernaker. Zapewnił, że niektóre rozwiązania zostaną zaproponowane samorządom w połowie maja.

