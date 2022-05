Konfederacja składa projekt ustawy "Tani węgiel". "Religia dekarbonizacji to dla Polski samobójstwo"

Trzy kluczowe elementy projektu to zniesienie opodatkowania węgla VAT-em, CIT-em i akcyzą.

Projekt Konfederacji – Tani węgiel

Autorem propozycji jest mec. Jakub Kalus z biura prawnego Konfederacji.

– Nasza ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, likwiduje trzy z trzydziestu podatków, którymi obciążone jest polskie górnictwo, a więc VAT, CIT dla kopalń oraz podatek akcyzowy – powiedział Kalus podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Robert Winnicki, który wielokrotnie apelował, by nie likwidować polskich kopalń, podkreślił, że wielu Polaków z przerażeniem obserwuje to, co dzieje się z cenami węgla. Przypomniał, że ceny surowców: paliw, energii czy właśnie węgla, stanowią jeden z zasadniczych nośników inflacji.

– Konfederacja nie mówi, jak drukować pieniądze, które powodują inflację. Konfederacja mówi o tym, jak pozostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. I o tym jest ta ustawa – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

Wilk: Odejść od Zielonego Ładu i Fit for 55

Z kolei mec. Jacek Wilk po raz kolejny ostrzegł przed konsekwencjami polityki klimatycznej forsowanej przez Unię Europejską, która także stanowi jeden z czynników potęgujących inflację.

– Ta religia dekarbonizacji polega na odchodzeniu od węgla bez jakiegokolwiek perspektywicznego myślenia o węglu jako o nowoczesnym nośniku energii. Bez myślenia o tym, żeby go wykorzystać w nowoczesny, ekologiczny sposób. Od ponad 5 lat lansuję koncepcję przetwarzania węgla w wodór. To jest dla Polski ogromna, potencjalna szansa na to, aby być potęgą energetyczną, jeśli chodzi o produkcję wodoru – powiedział Wilk.

– Zamiast tego niestety Polska przyłącza się do tego szaleństwa klimatycznego Unii Europejskiej. Przyłącza się do religii dekarbonizacji, My mówimy „nie”. Mówimy, że trzeba iść w przeciwnym kierunku. Trzeba odejść od pakietu klimatycznego, od „Zielonego Ładu”, od „Fit for 55”, bo to jest dla nas samobójstwo – mówił dalej.

– Do tego trzeba dywersyfikować dostawy ropy, a także wprowadzić ustawę, która sprowadza się do tego, że zniesiemy koszty, narzuty cenowe na węgiel – dodał.

