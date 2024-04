Konfederacja broni złotówki i gotówki: Nie pozwolimy pozbyć się polskiego złotego

W poniedziałek Konfederacja zorganizowała konferencję prasową z okazji 100. rocznicy wprowadzenia złotego do obiegu. Przedstawiciele ugrupowania odnieśli się do kolejnych posunięć i zapowiedzi Unii Europejskiej.

– To, że mamy swoją walutę definiuje naszą niepodległość i suwerenność – powiedziała Ewa Zajączkowska-Hernik. Rzecznik podkreśliła, że Konfederacja zawsze będzie stała w obronie złotego i obrotu gotówkowego. – Wiemy, że są zakusy ze strony Unii Europejskiej, by ten obrót gotówkowy ograniczać. Wiemy, że UE bardzo chciałaby zastąpić ten obrót obrotem cyfrowym, pieniądzem cyfrowym. Konfederacja nigdy nie wyrazi na to zgody. Idziemy do europarlamentu bronić polskiej złotówki i obrotu gotówkowego – powiedziała.

Konfederacja: Nie pozwolimy pozbyć się złotego

Poseł Witold Tumanowicz przypomniał okoliczności wprowadzenia polskiego złotego i zaznaczył, że polski złoty stał się symbolem suwerenności polityki monetarnej. – Tej polityki, którą teraz tak ochoczo politycy, szczególnie ci eurofanatyczni, chcą się po prostu pozbyć. Wielu polityków, w tym z Trzeciej Drogi czy Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie wypowiadali się pozytywnie o wprowadzeniu euro w Polsce (…) Wiele państw, które przyjęły euro straciło na tym gospodarczo (…) Euro to drożyzna. Przede wszystkim Grecja mocno się na nim przejechała, ale także wiele innych państw europejskich – powiedział parlamentarzysta Ruchu Narodowego.

– Konfederacja nie pozwoli na to, żeby pozbyć się polskiego złotego, pozbyć się suwerenności polityki monetarnej – zapowiedział.

W dalszej części konferencji głos zabrał poseł Konrad Berkowicz.

Unia Europejska zwalcza gotówkę

Płatności gotówkowe mają być dopuszczalne tylko do kwoty 10 tys. euro. Wszystkie pozostałe będą musiały być wykonywane za pośrednictwem banków. To propozycja Komisji Europejskiej, mająca stanowić "kompromis" między ograniczeniem do 7 tys. euro, czego chciał PE, a Radą EU, która wolałaby, żeby transakcji gotówkowych nie limitować". Biorąc po uwagę obecny kurs walut, kwota ta to ok. 43 tys. zł.

Co istotne, unijne rozporządzenie wprowadzi obowiązek legitymowania osób płacących gotówką powyżej 3 tys. euro za wybrane zakupy. Taki obowiązek będzie należał do przedsiębiorców sprzedających biżuterię, kamienie szlachetne, samochody, samoloty, jachty i dzieła sztuki.

