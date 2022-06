"Znów będziemy uzależnieni od Putina". Mocne przemówienie Jakiego w PE

W środę posłowie do Parlamentu Europejskiego głosowali m.in. nad reformą systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, mechanizmem dostosowania granic węglowych UE oraz nowym społecznym funduszem na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Te projekty ustaw są częścią unijnego pakietu Fit for 55, który zakłada podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w obszarze Unii Europejskiej do 2030 r. z 40 do 55 proc. w zestawieniu z poziomem z 1990 r., a do 2050 roku - osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej.

Zatwierdzone przez PE wersje ustaw będą podstawą do negocjacji z rządami państw UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Mocne słowa Jakiego

Tuż przed głosowaniem nad zielonymi propozycjami unijnych urzędników głos zabrał europoseł z Polski. Patryk Jaki domagał się przełożenia głosowania w sprawie Fit for 55. Polityk złożył w tej sprawie wniosek formalny.

– Szanowni państwo. Europejczycy zmagają się ze skutkami inflacji, życie jest coraz droższe, bankructw jest coraz więcej, rodzinom nie wystarcza od pierwszego do pierwszego. Nie starcza dlatego, że w Europie brakuje stabilnych źródeł energii. Są trzy stabilne źródła energii: węgiel, gaz i atom. Przez ostatnie lata walczyliście państwo z atomem i walczyliście z węglem. Został nam gaz. Jakie są tego konsekwencje widzicie. Dzisiaj, jeśli uchwalimy ten projekt, to będzie oznaczało koniec dla węgla, a jednocześnie będzie oznaczało podwyższenie cen życia dla wszystkich Europejczyków – powiedział Patryk Jaki na forum PE.

Polityk z Polski zaapelował do eurodeputowanych, aby przemyśleli sprawę poparcia dla zielonego pakietu, ponieważ, jak stwierdził, "trzeba wyciągać wnioski ze swoich błędów".

– Inaczej będziemy znów uzależnieni od Putina. Nawet Holandia pełna wiatraków wraca do węgla. Niemcy wracają do węgla. Zastanówcie się państwo nad tym. Jesteśmy odpowiedzialni za życie Europejczyków – apelował polityk.

