Ukraina krytykuje decyzję Kanady. Ambasador wezwany do MSZ

"Strona kanadyjska została wezwana do ponownego rozważenia tej decyzji, która podważa jedność euroatlantycką w stosowaniu międzynarodowego reżimu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej, a także stwarza podstawy do dalszego wykorzystywania przez Rosję energii jako hybrydowej broni przeciwko Europie" – czytamy w oświadczeniu MSZ w Kijowie.

Gazprom dostanie to, czego chce. Kanada spełni prośbę Niemiec

W ubiegłym tygodniu niemiecki minister gospodarki Robert Habeck zaproponował Kanadzie rozwiązanie problemu zwrotu turbiny do gazociągu Nord Stream 1, prosząc o wysłanie jej nie do Rosji, lecz do Niemiec. Kanadyjski rząd zamierza spełnić prośbę Berlina i zastosować odstępstwo od sankcji. Formalnym powodem ma być argument, że przekazanie Gazpromowi turbiny da Rosji techniczną możliwość przywrócenia pełnego wolumenu przesyłu gazu do UE.

Z powodu braku turbiny Rosjanie zaczęli wykorzystywać jedynie 40 proc. przepustowości Nord Stream 1. Rostechnadzor, rosyjski odpowiednik naszego Urzędu Dozoru Technicznego, nakazał przerwać pracę kolejnej turbiny, ponieważ ona również miała termin konserwacji.

Złamanie sankcji? Rzecznik KE "rozgrzesza" Niemcy

Rzecznik Komisji Europejskiej Johannes Bahrke stwierdził, że unijne sankcje "nie dotyczą towarów i technologii związanych z transportem gazu ziemnego". Podkreślił, że KE odnotowała decyzję Kanady w sprawie zwrotu turbiny do NS1 i dodał, że powinno to "usunąć jedną z wymówek" dla zmniejszenia dostaw gazu z Rosji.

W poniedziałek Nord Stream został zamknięty na 10 dni, oficjalnie z powodu konserwacji. Gazociąg ma być nieczynny do 21 lipca, ale w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Niemczech, pojawiły się obawy, że remont może zostać wykorzystany przez Rosję do całkowitego wstrzymania dostaw gazu w ramach odwetu za sankcje nałożone w związku z inwazją na Ukrainę.