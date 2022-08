Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Rozwiązania zniosą stopień nauczyciela stażysty i kontraktowego – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, cytowana w piątek przez ISBnews.

Nowela wprowadza także zmiany zasad nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem oraz wynagradzania.

Cele nowelizacji ustawy

"Głównym celem ustawy jest zmiana systemu awansu i oceny pracy nauczycieli. Ustawa przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego i likwiduje stopnie nauczyciela stażysty i kontraktowego" – czytamy w komunikacie.

Stopień nauczyciela mianowanego ma być pierwszym stopniem awansu zawodowego. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego będzie: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych; odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela (co do zasady, w wymiarze trzech lat i dziewięciu miesięcy), podczas którego nauczyciel będzie doskonalił umiejętności praktyczne oraz pogłębiał wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela; posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela; uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach; zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, podczas którego sprawdzane będzie spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.

Ustawa przewiduje, że nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej pięciu lat i dziewięciu miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Ustawa wskazuje również, kiedy możliwe będzie skrócenie powyżej wskazanych okresów.

Czytaj też:

Podwyżki dla nauczycieli. Sejm odrzucił poprawki SenatuCzytaj też:

Minister edukacji tłumaczy: Proponowałem podwyżki dla nauczycieli