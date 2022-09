We wtorek rusza Forum Ekonomiczne. Wśród gości prezes PiS

W trzydniowych dyskusjach uczestniczyć będą polscy i zagraniczni politycy, eksperci oraz naukowcy reprezentujący w szczególności kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnikami rozmów będą m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a także przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński – poinformowało w ostatnią niedzielę Centrum Informacyjne Sejmu, na które powołał się portal PAP MediaRoom.

Karpacz 2022. Zaproszeni goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prezes PiS Jarosław Kaczyński; wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński; wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W obradach wezmą udział również: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykola Solskyi, minister rolnictwa Republiki Czech Zdenek Nekula, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski, a także posłowie i europosłowie z krajów regionu.

Skutki wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej, bezpieczeństwo żywnościowe regionu, rozwój komunikacji, współpraca mediów publicznych, współpraca uniwersytecka w ramach Collegium Carpathicum, a także rola młodych ludzi we współczesnym świecie i ich zaangażowanie w kształtowaniu przyszłości kontynentu europejskiego – to tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ramach wydarzenia odbędzie się także posiedzenie Rady Programowej Klubów Europy Karpat. Współorganizatorem jest Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Transmisja dostępna będzie na sejmowym kanale na platformie internetowej YouTube. Początek we wtorek, 6 września o godz. 13:00. Zakończenie zaplanowano na czwartek, 8 września około godz. 19:25.

