Sondaż: Czym martwią się Polacy. Dominuje jedna kwestia

Nadchodzące miesiące mają być trudne dla Polaków, ostrzegają eksperci. Coraz więcej ekonomistów prognozuje, że na początku przyszłego roku inflacja może przekroczyć 20 proc. Do tego dochodzą obawy o dostępność energii oraz ciepła, a także surowców potrzebnych do ogrzewania domów.

Obecnie poziom inflacji, według najnowszych danych GUS, to 17,9 proc. i jest to najwyższy odczyt od lutego 1997 roku.

Sytuacja w kraju przekłada się także na nastroje społeczne. Polacy negatywnie oceniają sytuację gospodarczą w kraju. Zdaniem aż 55,7 proc. badanych niedawnego sondażu United Surveys sytuacja jest zła (37 proc. "bardzo zła" i 18,7 proc. "raczej zła"), a odmienną opinię wyraziło 13,6 proc. ankietowanych (2,7 proc. "bardzo dobra" i 10,9 proc. "raczej dobra").

Czego boją się Polacy

United Surveys na zlecenie RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej” postanowiło zapytać Polaków o to, co budzi ich największe obawy. To właśnie wysoka inflacja znalazła się na czele zestawienia.

Dla aż 52,1 proc. respondentów największym zmartwieniem są rosnące ceny. Szalejąca inflacja budzi obawy Polaków bez względu na to, jaką partię polityczną popierają. Szczególnie duże obawy budzi ona wśród ludzi młodych. 83 proc. Polaków w wieku od 18 do 29 lat wskazało, że jest to ich największe zmartwienie

Kolejną bolączką są zwiększające się kwoty rat kredytów. Ta kwestia budzi obawy 11,9 proc. ankietowanych i jest najbardziej istotna dla grupy osób w wieku 30-39 lat. Na trzecim miejscu pod względem ilości wskazań znalazła się odpowiedź "inne".

9,4 proc. badanych obawia się, czy będzie w stanie ogrzać dom zimą. Z kolei u 3,5 proc. respondentów obawy budzi możliwość utraty pracy. Co ciekawe, 12,6 proc. ankietowanych wskazało, że na co dzień w ogóle nie ma tego typu zmartwień.

Sondaż został przeprowadzony na grupie 1000 osób metodą mieszaną: CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) i CAWI (wywiad przeprowadzany internetowo).

