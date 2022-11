Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku. Senat podjął decyzję

Nowela zakłada przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur wskaźnikiem 113,8 proc. z minimalną waloryzacją na poziomie 250 złotych – przekazało w czwartek rano ISBnews.pl.

Waloryzacja. Senat przyjął nowelę

Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zakłada modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji. Mianowicie, polega na: podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1 588,44 złotych w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1 191,33 złotych w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 złotych.

Zgodnie z nowelą, wszystkie emerytury i renty mają zostać podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 złotych. Waloryzacji podlegać ma również podstawa wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od najniższej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji. Prognozowany koszt waloryzacji przy wskaźniku 113,8 proc. i waloryzacją minimalną na poziomie 250 złotych szacuje się na poziomie 42 mld złotych.

Przypomnijmy, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy w sprawie waloryzacji emerytur i rent 27 października 2022 roku. Wówczas za przyjęciem nowelizacji głosowało 444 posłów, a jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.

– Nasza pomoc realnie przekłada się na sytuację każdego seniora w Polsce. Podejmujemy rozważne decyzje. W przyszłym roku proponujemy waloryzację procentowo-kwotową. Gwarantujemy, że od marca 2023 roku świadczenia wzrosną nie mniej niż o 250 złotych – tłumaczyła w swoim wystąpieniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

