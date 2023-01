Niemcy: Inflacja w grudniu poniżej 10 proc.

Jak podają niemieckie media, według pierwszego szacunku Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden inflacja w grudniu wyniosła 8,6 proc. rok do roku. Analitycy cieszą się z faktu, że inflacja zmniejsza się już drugi miesiąc z rzędu. Jednocześnie studzą emocje dotyczące trwałego trendu. Na takie prognozy jest bowiem za wcześnie.

Inflacja w Niemczech

Jeszcze w październiku inflacja w Niemczech wynosiła 10,4 proc., by w listopadzie spaść do poziomu 10 proc. Dobry wynik z grudnia to zasługa rządu federalnego, który w ostatnim miesiącu roku dopłacił do rachunków za gaz i ogrzewanie.

Podobnie jak w dużej części państw Europy, także w Niemczech inflacja jest napędzana przez wzrost cen energii oraz żywności. Te pierwsze wzrosły o 24,4 procent, a ceny żywności o 20,7 procent.

– Dzięki znacznemu spadkowi powinniśmy osiągnąć zwrot w inflacji. Jeśli nie pojawi się nowy, silny szok cenowy w zakresie energii, w przewidywalnej przyszłości nie powinniśmy widzieć w Niemczech dwucyfrowych wskaźników inflacji – powiedział Sebastian Dullien, ekonomista w Fundacji Hansa Boecklera.

Mimo dobrych danych, eksperci w Niemczech wskazują, że ceny, przede wszystkim energii i żywności, nadal pozostają o wiele a wysokie. Ekonomista funduszu LBBW Jens-Oliver Niklasch uważa, że ceny w Niemczech nadal są "niedopuszczalnie wysokie".

– Walka z inflacją, która rozpoczęła się w zeszłym roku, pozostaje maratonem, a nie sprintem – powiedział.

Rekordy inflacji

Jak przypomina portal Deutsche Welle średnioroczna stopa inflacji za 2022 r. ma wynieść 7,9 procent - co byłoby najwyższą wartością w historii Republiki Federalnej Niemiec. Najwyższą dotychczas roczną inflację odnotowano w 1951 roku - 7,6 procent. Federalny Urząd Statystyczny opublikuje ostateczne dane 17 stycznia.

