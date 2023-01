Ministerstwo Infrastruktury: Kolejny rekordowy rok dla portów morskich

Wolumen przeładunków trzech wiodących portów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie – Świnoujściu wyniósł w 2022 roku 133,2 mln ton, co stanowi wzrost o około 18 proc. w porównaniu do 2021 roku – przekazała PAP MediaRoom, powołując się na komunikat Ministerstwa Infrastruktury.

– 2022 rok był kolejnym rekordowym rokiem dla polskich portów morskich. Wyniki przeładunkowe jasno pokazują, w jak dobrej kondycji znajdują się polskie porty. Jestem przekonany, że na te sukcesy wpływ mają również zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju tego sektora i zwiększenia możliwości przeładunkowych. Chciałbym podziękować zarządom i operatorom portów oraz wszystkim pracownikom za wytężoną pracę. Mam nadzieję, że obecny rok przyniesie jeszcze więcej pozytywnych informacji dla polskiej gospodarki morskiej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Polskie porty morskie

W Porcie Gdańsk w 2022 roku przeładowano 68,2 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o ponad 28 proc. w stosunku do roku 2021. Jest to zarazem najwyższy wynik polskiego portu w historii. Obecnie Port Gdańsk pod względem przeładunków zajmuje 2. miejsce na Bałtyku i jest najszybciej rozwijającym się portem ostatniej dekady ze wzrostem przeładunków na poziomie 170 proc.

W Porcie Szczecin – Świnoujście w 2022 roku przeładowano 36,8 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o niemal 11 proc. w stosunku do roku 2021. Ponadto, port ten jest najdynamiczniej rozwijającym się zespołem portowym na południowym Bałtyku ze wzrostem przeładunków na poziomie 72 proc.

W Porcie Gdynia w 2022 roku przeładowano 28,2 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o około 5,6 proc. w stosunku do roku 2021. W tym samym okresie liczba zawinięć statków handlowych do portu wzrosła o ponad 2 proc.

Co ciekawe, największe inwestycje realizowane w polskich portach morskich dotyczą obecnie dróg wodnych. Postępuje budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. W 2022 roku zakończył się pierwszy etap inwestycji, który obejmował budowę przekopu Mierzei Wiślanej.

Czytaj też:

Zakończyła się przebudowa kolejnych dróg z rządowym dofinasowaniem