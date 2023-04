Zwolnienia w amerykańskim fast foodzie. Wyciekł mail do pracowników

Dziennikarze "Wall Street Journal" ustalili, że nadchodzące zwolnienia pracowników amerykańskiego fast foodu są związane z restrukturyzacją firmy. Kierownictwo poinformowało mailowo osoby zatrudnione w swoich biurach w Stanach Zjednoczonych, a także w innych krajach, by od poniedziałku do środy pracowały zdalnie. W tym czasie będą podejmować decyzje kadrowe.

"Trudne dyskusje i decyzje"

W wewnętrznym mailu od kierownictwa firmy czytamy, że "w ciągu tygodnia od 3 kwietnia przekażemy najważniejsze decyzje związane z funkcjami pracowników i poziomami zatrudnienia w całej organizacji". Nie wiadomo jeszcze, ile osób planuje zwolnić firma.

W styczniu dyrektor generalny Chris Kempczyński ostrzegł zatrudnionych, że zbliżają się "trudne dyskusje i decyzje". Przekazał to w wiadomości do pracowników na całym świecie, ogłaszając zaktualizowaną strategię biznesową firmy, która obejmuje przetasowania i być może redukcję stanowisk. Ma to być sposób na zwiększenie wydajności i innowacyjności firmy oraz obniżenie kosztów.

– Ocenimy funkcje i poziomy zatrudnienia w częściach organizacji. Przed nami trudne dyskusje i decyzje – napisał Kempczyński dodając, że firma planuje poinformować tych, których dotyczą zmiany do 3 kwietnia.

Udogodnienia dla klientów

– Niektóre miejsca pracy, które istnieją dzisiaj, mogą albo zostać przeniesione, albo zniknąć – powiedział dyrektor firmy w styczniowym wywiadzie dla "Wall Street Journal". Dodał też, że obecnie nie ma ustalonej kwoty, którą firma zamierza zaoszczędzić. Nie wiadomo też, ile stanowisk może zostać usuniętych.

W ramach nowych planów McDonald przyspieszy tempo otwierania lokali. Celem zmian jest podniesienie komfortu klientów fast foodu. W restauracjach testowane będą nowe koncepcje takie jak kolejka dla osób, które złożyły zamówienie przez aplikację mobilną.

Według najnowszego raportu, pod koniec 2021 roku McDonald miał nieco ponad 40 tys. restauracji na całym świecie, w tym ponad 13 tys. w USA.

