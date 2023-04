Media: PiS ogłosi reformę w Dzień Matki. Odpowiedź na "babciowe" Tuska?

Jak poinformował w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", w Dzień Matki Prawo i Sprawiedliwość zapowie reformę, która ma na celu wsparcie finansowe dla kobiet powracających na rynek pracy oraz dla tych, które zbliżają się do wieku emerytalnego.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że projekt, który ma na celu aktywizację zawodową Polek, jest opracowywany przez specjalny komitet, w którego skład wchodzą m.in. była wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Rządowe wsparcie dla kobiet

Zgodnie z zapowiedziami, matki powracające do pracy po urlopie macierzyńskim mogą otrzymać co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Planowane są także specjalne granty dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą.

Przypomnijmy, że w marcu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, zwiększającą wymiar urlopu rodzicielskiego. Rodzice będą mieli prawo do urlopu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do: 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie; 43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego. Każdemu z pracowników – rodziców dziecka będzie przysługiwało wyłączne prawo do dziewięciu tygodni urlopu rodzicielskiego. Prawa tego nie będzie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka. Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż w pięciu częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Odpowiedź na "babciowe"?

Propozycja Prawa i Sprawiedliwości może stanowić odpowiedź na zapowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska.

– 50 proc. mam nie wraca do pracy po urlopie macierzyńskim, mimo że 90 proc. wyraża taką chęć. Tym programem chcemy uhonorować wysiłek polskich kobiet. Pracowaliśmy dość długo nad tym projektem. (...) Ogłaszam kolejny punkt programu Koalicji Obywatelskiej. Nazwaliśmy go "babciowe" – powiedział lider PO.

