Kaczyńskiego zapytano o wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Tak odpowiedział

W poniedziałek w Paryżu zakończył się nieformalny szczyt europejskich przywódców, podczas którego omawiano sytuację wokół negocjacji pokojowych na Ukrainie. Przed wylotem do stolicy Francji premier Donald Tusk otrzymał pytanie o możliwość wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę. Szef polskiego rządu jednoznacznie wykluczył taką możliwość.

Kaczyński: Polacy tego nie zaakceptują

O tę samą kwestię został we wtorek zapytany lider największej partii opozycyjnej. Przypomnijmy, że tuż po wybuchu wojny w 2022 roku Jarosław Kaczyński proponował wysłanie wojsk NATO na Ukrainę w ramach misji pokojowej. Teraz jednak lider PiS wskazał, że takie działanie nie byłoby możliwe.

– Trzy lata temu była zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj mamy taki stan, w którym polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji z całą pewnością nie zaakceptuje i to jest rozstrzygające (...) chcemy żyć w państwie demokratycznym i sądzimy, że demokracja do Polski bardzo szybko wróci. W związku z tym robienie tego rodzaju przedsięwzięć, realizacja wbrew wyraźnej woli zdecydowanej większości społeczeństwa jest po prostu niemożliwa – stwierdził Kaczyński podczas konferncji prasowej.

Europejscy żołnierze na Ukrainie

Potencjalną liczbę żołnierzy ujawniono w odpowiedzi na prośbę Stanów Zjednoczonych skierowaną do krajów europejskich o określenie ich możliwości wsparcia Kijowa.

Źródła "The Washington Post" wskazują, że państwa europejskie są obecnie gotowe wystawić kilka brygad do potencjalnego rozmieszczenia na Ukrainie. Szacuje się, że łączna siła wojskowa wyniesie od 25 do 30 tys. żołnierzy.

Według publikacji najbardziej szczegółowe planowanie militarne misji na Ukrainie przeprowadziła Francja, która może wystawić 10 tys. żołnierzy.

Dwa źródła, na które powołuje się gazeta, twierdzą, że inne państwa europejskie nadal wahają się lub stoją przed wyzwaniami związanymi z ograniczonymi zasobami wojskowymi.

Czytaj też:

Kaczyński zaniepokojony Nawrockim. "Wstrząsnął posłami"Czytaj też:

Kulisy posiedzenia klubu PiS. "Twardy, jasny przekaz"