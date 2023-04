Raport ONZ. Już w tym roku Chiny przestaną być najludniejszym państwem świata

Według szacunków ekspertów z ONZ populacja Indii w połowie tego roku osiągnie 1,4286 miliarda osób, w porównaniu z 1,4257 miliarda w Chinach. Tym samym Indzie wyprzedzą dotychczas najludniejsze państwo świata o 2,9 miliona osób. Najnowsze szacunki dotyczące światowej populacji przedstawiono w „Raporcie o stanie populacji świata” Funduszu Narodów Zjednoczonych ds. Ludności (UNFPA).

Jak wynika z raportu, trzecim co do liczby ludności krajem na świecie pozostaną Stany Zjednoczone z populacją szacowaną na 340 milionów osób na koniec czerwca.

Chiny nie będą liderem

Eksperci zajmujący się demografią, korzystający z wcześniejszych danych ONZ, przewidywali, że populacja Indii przewyższy w tym roku Chiny.

Przedstawiciele ONZ ds. populacji przekazali, że nie można określić dokładnej daty kiedy dojdzie do zmiany lidera z powodu niepewności co do danych z Indii i Chin. Ostatni spis ludności w Indiach odbył się w 2011 r., a następny, zaplanowany na 2021 r., został opóźniony przez pandemię COVID-19.

Chociaż oba narody będą stanowić ponad jedną trzecią szacowanej na 8,045 miliarda osób globalnej populacji, wzrost liczby ludności w obu państwach zwalnia, choć znacznie szybciej w Chinach niż w Indiach.

W ubiegłym roku populacja Chin skurczyła się po raz pierwszy od sześciu dekad, co jest historycznym zwrotem, który powinien zapoczątkować długi okres spadku liczby obywateli. Eksperci oceniają, że będzie to miało poważne implikacje nie tylko dla chińskiej gospodarki, ale i dla kondycji ekonomicznej całego świata.

Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin powiedział, że dywidendy ludnościowe zależą nie tylko od ilości, ale także od jakości.

– Populacja jest ważna, ale ważne są też talenty. Chiny podjęły aktywne działania w odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa – powiedział Wang dziennikarzom w środę.

Czytaj też:

"Dali nam odpowiedź na piśmie". Indie ujawniły słabość RosjiCzytaj też:

Indie rozpoczęły zbrojenie na dużą skalę. Powód jest jeden