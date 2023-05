Dotacje z UE w zamian za zamykanie gospodarstw. "Ich celem jest likwidacja rolnictwa"

Holenderskie władze nasilają politykę nastawioną na tzw. ekologizację rolnictwa. Jeśli forsowane zmiany wejdą w życie, produkcja rolna w Holandii zostanie w znacznym stopniu zredukowana, a wiele przedsiębiorstw rolnych zbankrutuje. Tamtejsi rolnicy od kilku lat organizują protesty, a nawet organizują się w formacje polityczne, które zaczynają wdzierać się na scenę polityczną.

Unia Europejska i rząd w Amsterdamie nie rezygnują jednak ze swoich regulacyjnych zapędów. Za wszelką cenę chcą doprowadzić do zmniejszenia produkcji mięsa, co da skutek w postaci ogromnego zmniejszenia podaży i w efekcie doprowadzi do dalszych drastycznych podwyżek cen.

Dotacje z UE za zamykanie gospodarstw

Bruksela przeznaczyła 1,5 miliarda euro na program likwidacji trzech tysięcy holenderskich gospodarstw rolnych. Redukcja ogólnej liczby zwierząt hodowanych na mięso to jeden z celów radykalnego programu Europejski Zielony Ład.

„Pomimo sukcesu w marcowych wyborach partii Holenderski Rolnik-Obywatel (BBB) i objęcia większości w Senacie, parlament Niderlandów pozostaje wciąż pod kontrolą ulubieńca Światowego Forum Ekonomicznego, Marka Rutte” – pisze portal Life Site News.

Najnowszy sondaż Politico daje rolnikom rekordowe 32 procent, co oznacza 12 punktów przewagi nad formacją Rutte. „To mocny znak, że w Holandii rząd prowadzi politykę sprzeczną z wolą narodu” – ocenia autor komentarza Frank Wright.

Jego zdaniem, unijne „wsparcie” to desperacki krok, którego celem ma być odzyskanie poparcia dla holenderskich władz wobec jego bardzo niepopularnej polityki. Olbrzymie pieniądze z Brukseli mają bowiem zostać przeznaczone na przekupienie hodowców.

Program LBV o wartości 500 mln euro zakłada bezpośrednie dotacje wypłacane w celu pełnego zadośćuczynienia za straty poniesione przez rolników, którzy zdecydują się zamknąć miejsca hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.

Zamknięcie ma być definitywne i nieodwracalne

Blisko miliard euro ma zostać wypłacony wytwórcom mięsa w osobnym programie. Hodowcy dostaną więcej pieniędzy niż warte są miejsca ich obecnej działalności – nawet 120-procentowe rekompensaty.

„W ramach programów beneficjenci gwarantują, że zamknięcie ich produkcji jest definitywne i nieodwracalne oraz że nie rozpoczną takiej samej działalności hodowlanej w innym miejscu w Niderlandach lub w UE” – czytamy w informacji.

Jak pisze Life Site News, Holandia jest obecnie drugim co do wielkości eksporterem żywności na świecie. Sektor rolny w przeważającej mierze składa się z gospodarstw rodzinnych.

Przypomnijmy, że rolnicy protestują, ponieważ w ramach wizji redukcji emisji azotu holenderska koalicja rządząca planuje do 2030 roku ograniczyć o połowę emisję wytypowanych gazów, głównie tlenków azotu i amoniaku.

Europoseł: Chcą zlikwidować rolnictwo w Holandii

Holenderski europoseł Robert Roos wspomniana polityka stanowi program likwidacji holenderskiego rolnictwa. Polityk ocenia, że propozycja władz może skusić wielu wiejskich przedsiębiorców, a istotą walki z branżą jest zamiar przejęcia pod zabudowę cennych gruntów. Jak jednak dodaje, prawo wznoszenia nieruchomości przysługiwać będzie na mocy nowych przepisów wyłącznie rządowi oraz korporacjom. Zwykli obywatele Holandii nie będą mogli pozyskiwać dla siebie terenów po działalności rolniczej.

Zdaniem Roosa unijna ustawa o odtwarzaniu przyrody, nad którą latem zagłosuje Parlament Europejski, zablokuje mieszkańcom możliwości rozwojowe, w tym właśnie budowanie prywatnych domów.

– Jeśli mówisz, że potrzebujemy więcej energii, ponieważ będziemy mieć więcej ludzi – że odnawialne źródła energii mogą nie działać tak, jak jest to zakładane – to zaprzeczasz klimatowi. Jeśli mówisz, że musimy powstrzymać nielegalną imigrację, jesteś rasistą. Jeśli zwracasz uwagę, że zerwanie łańcucha dostaw żywności będzie katastrofalne – i zaostrzone przez nieograniczoną imigrację – jesteś teoretykiem spisku. Na szczęście Holendrzy walczą – powiedział Roos.

