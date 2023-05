Bruksela oceniła polską gospodarkę. Komunikat KE

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -21 pkt wobec -20,1 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -7,9 pkt wobec -6,9 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -5,3 pkt wobec -13,2 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -1,6 pkt wobec -0,3 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -23,5 pkt w maju wobec -22,8 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w maju br. 98,1 pkt wobec 98,2 pkt w poprzednim miesiącu.

Jak Polska wypada na tle UE?

Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wyniósł 96,5 pkt w maju br. wobec 99 pkt w poprzednim miesiącu, podała Komisja Europejska.

Konsensus rynkowy wynosił 98,9 pkt. Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w maju br. wyniósł 104,7 pkt wobec 107,5 pkt miesiąc wcześniej.

Inflacja w Polsce

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka wyniosła 14,7 proc. rok do roku w kwietniu (wobec 16,1 proc. w marcu). Według centralnej ścieżki marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI wyniesie 7,6 proc. w czwartym kwartale 2023 r., 4,8 proc. w czwartym kwartale 2024 r. i 3,1 proc. w czwartym kwartale 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

– Od dwóch miesięcy inflacja spada. I jeżeli nie zajdą jakieś absolutnie nadzwyczajne okoliczności, np. kolejny wielki kryzys energetyczny, (...) to rzeczywiście inflacja będzie spadała do końca roku. Jest nadzieja na obniżkę stóp procentowych jeszcze w czwartym kwartale tego roku – powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 Mateusz Morawiecki.

