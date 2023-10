Dziura w budżecie? Premier: Sytuacja budżetowa jest bardzo dobra

– Niektórzy politycy już zaczęli narzucać narrację o rzekomo wielkiej dziurze budżetowej, podczas gdy w rzeczywistości sytuacja budżetowa jest dziś bardzo dobra – mówi szef rządu w nowym odcinku swojego podcastu. Wcześniej informacja rozsiewane przez opozycję dementowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Według premiera takie głosy ze strony partii opozycyjnych mogą być początkiem "wielkiego odwrotu od ich obietnic wyborczych". – Takiego samego, jaki Polacy pamiętają z roku 2007 i z kolejnych lat. Wtedy także pan Tusk (szef PO Donald Tusk - PAP) obiecywał, że nie podniesie wielu emerytalnego, a to zrobił. Obiecywał również podatki obniżone do poziomu 15 proc. i to CIT, PIT i VAT. Niczego takiego nie zrobił – przypomina Mateusz Morawiecki.

"Największe oszustwo wyborcze III RP"

Premier zaznacza, że możliwe, iż "największe oszustwo wyborcze może być dopiero przed nami". – Oszustwo polegające na wykręceniu się od większości obietnic, które w tej kampanii wyborczej składano. (…) Biorąc pod uwagę, ile ich złożono, możemy mieć do czynienia z największym oszustwem wyborczym w III RP – wyjaśnia.

Polityk dodał, że "Donald Tusk już zdążył złamać swoją pierwszą obietnicę". – Dzień po wyborach miał przecież polecieć do Brukseli i odblokować KPO. Teraz się okazało, że to była tylko metafora. Zobaczymy, iloma jeszcze metaforami posługiwała się przez ostatnie miesiące opozycja – wytyka Morawiecki. Lider PO zapowiedział, że na rozmowy do Brukseli ws. KPO uda sie w tym tygodniu. Komentatorzy podkreślają jednak, że odblokowanie środków może wcale nie być tak proste, jak twierdzi Tusk.

Premier zapewnił również, że "niezależnie od sytuacji w kolejnej kadencji, będzie stał na straży interesów wyborców, którzy głosowali na PiS, ale i tych, którzy oddali głos na opozycję, ale oczekują Polski dumnej i sprawiedliwej".

