Sejm przyjął ustawę okołobudżetową. W niej m.in. podwyżki dla nauczycieli

Za uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 głosowało 408 posłów, przeciw było 15 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie poparli cztery poprawki złożone w trakcie drugiego czytania.

Ustawa okołobudżetowa. Najważniejsze zapisy

Ustawa okołobudżetowa przewiduje podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc. W ustawie znalazły się też regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

Ustawa zakłada też przekazanie obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł, Funduszowi Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł. Przepisy przewidują również, że PKP Polskie Linie Kolejowe będą mogły liczyć na przekazanie obligacji do kwoty 1,3 mld zł, minister ds. informatyzacji może otrzymać zaś obligacje warte do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych, a spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł. W ustawie znalazł się także przepis, zgodnie z którym na polecenie premiera możliwe będzie przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł na rzecz państwowych osób prawnych.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą oraz onkologię dziecięcą, a także na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

Teraz trafi ona do prac w Senacie. Następnie, jeżeli zostanie przyjęta, ustawą okołobudżetową zajmie się prezydent. Przypomnijmy, że w grudniu Andrzej Duda zawetował uchwaloną przez Sejm ustawę okołobudżetową na rok 2024 z uwagi na uwzględnienie w niej 3 mld zł dla mediów publicznych.

