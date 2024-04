Walka o fotel prezesa ZUS. Tusk blokuje nominację

W środę "Puls Biznesu" informuje o zamieszaniu wokół wyboru nowego prezesa ZUS. Według nieoficjalnych informacji, Dorota Bieniasz nie dostanie zielonego światła od premiera, aby objąć stanowisko. Jej powołania chciała minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Bieniasz trafiła do ZUS-u w 2016 roku, a więc już po objęciu rządów przez Zjednoczoną Prawicę.

"O tej decyzji miała się dowiedzieć na początku kwietnia. Według informacji potwierdzonych w kilku niezależnych źródłach, pod koniec ubiegłego tygodnia po długich negocjacjach koalicja rządząca wybrała innego kandydata — jest nim Zbigniew Derdziuk" – czytamy w "PB"

Informatorzy gazety podkreślają, że kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia, o czym świadczy m.in. trwający ponad trzy miesiące okres bezkrólewia w ZUS. Kompromis miał zostać osiągnięty po długich targach kadrowych.

Według "PB" do czasu oficjalnego powołania nowego prezesa "teoretycznie wszystko jeszcze może się zdarzyć". "Informacja o nowej kandydaturze na prezesa jest utrzymywana w tajemnicy – żadne formalne dokumenty nie powstały. Najbliższa rada nadzorcza ZUS jest zwołana na 23 kwietnia i prawdopodobnie na tym posiedzeniu zostanie zatwierdzona nowa kandydatura" – czytamy.

Derdziuk nie skomentował tych doniesień.

Odwołanie prof. Uścińskiej

Prof. Gertruda Uścińska, która do tej pory pełniła funkcję prezesa ZUS, to ceniona badaczka zabezpieczenia społecznego w Polsce i Europie. Na wniosek minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk została odwołana z funkcji w styczniu tego roku.

– O wniosku o odwołanie państwowego organu, jakim jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowiedziałam się z internetu. Mimo że jeszcze tego samego dnia prowadziłyśmy z panią minister merytoryczną wymianę pism, informacji i danych na poziomie indywidualnym i instytucjonalnym – powiedziała Uścińska w rozmowie z portalem money.pl.

Była prezes ZUS zaznacza, że jest "przyzwyczajona do innych standardów". – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w tej chwili jedną z najnowocześniejszych instytucji w Europie. Przechodzi wszelkie kontrole i audyty. To, jak postąpiono w ostatnich tygodniach w sprawie ZUS, nie było chyba do końca przemyślane – ocenia.

