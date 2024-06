Nadchodzi "dziura Domańskiego"? W budżecie brakuje gigantycznej kwoty

Przeanalizowano komunikat Ministerstwa Finansów w zakresie wykonania budżetu. "We właśnie podanych danych zaszyte jest potężne niebezpieczeństwo – nazywa się VAT Najważniejszy podatek dla polskiego budżetu, bo to na nim jest on budowany. VAT jest jak tlen. Bez niego budżet zaczyna się dusić. A wpływy są dużo niższe, niż zakładano w budżecie" – alarmuje portal wyborcza.biz.

Na ten rok 2024 zaplanowano 316,4 mld zł wpływów z VAT. Jednak, aby zrealizować tę prognozę, VAT musi wzrosnąć o 72 mld zł, czyli o prawie 30 proc. "Aby wykonać prognozę budżetową VAT na 2024 w kolejnych miesiącach (VI-XII) musiałyby rosnąć o 37% r/r. To dwa razy szybciej niż średnio po pięciu miesiącach" – wskazuje Sławomir Dudek, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów w serwisie X.

"Jeżeli uda się utrzymać dynamikę 19%, to w budżecie braknie 25 mld zł. Ale jeżeli będzie to 10% to braknie ponad 35 mld zł. Czas na poważną debatę o finansach publicznych. Nie można czekać do jesieni. Słabną dochody a rentowności rosną. Dalsze zwiększanie długu w warunkach wysokich kosztów obsługi, w tym w większości w walutach i dużej niepewności (geopolityka, wybory w USA, wojny, bąble cenowe) nie poprawi bezpieczeństwa Polski" – wylicza ekonomista.

Wzrost luki VAT. Domański: Niestety dwucyfrowy

– Luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku, ponownie wzrosła do poziomu dwucyfrowego w 2023 r. – poinformował w kwietniu minister finansów Andrzej Domański.

– W ciągu najbliższych dni przedstawimy dokładne dane dotyczące wyższej luki VAT. Mówimy tutaj o powrocie luki VAT do poziomu, niestety, dwucyfrowego – powiedział Domański podczas konferencji prasowej.

Wcześniej podczas konferencji poinformował, że luka VAT w 2023 roku "znowu istotnie wzrosła". W październiku 2023 r. Komisja Europejska (KE) poinformowała, że luka w podatku VA wyniosła w Polsce 3,3 proc. potencjalnych wpływów (1 694 mln euro) w 2021 r.

Przyjęta w kwietniu 2023 r. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r. Według przedstawionych szacunków Ministerstwa Finansów z kwietnia 2023 r., luka VAT w 2019 r. wyniosła 11,2 proc. potencjalnych wpływów, w 2020 r. – 9,3 proc., w 2021 r. – 3,1 proc. i w 2022 r. – 4,9 proc.

