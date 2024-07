Protest mediów przyniósł sukces? Sejm zdecydował ws. prawa autorskiego

Sejm 28 czerwca przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zakłada m.in., że twórcy i wykonawcy utworów audiowizualnych oraz utworów słownych i słowno-muzycznych będą uzyskiwać tantiemy za udostępnianie ich w internecie.

Zgodnie z przepisami, dziennikarze i wydawcy mają prawo ubiegać się o wynagrodzenia za treści wykorzystane przez tzw. big techy. Część mediów twierdziła, że to zmiana teoretyczna, bo ustawa nie wprowadza mechanizmów, z których wydawcy mogliby skorzystać w staraniach o rekompensaty z tego tytułu.

Zmiany w prawie autorskim. Sejm podjął decyzję

W piątek, 26 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z nimi, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie mediatorem w sporach pomiędzy wydawcami a big techami. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

– To ustawa ważna dla środowiska twórców. Ustawa, która przyznaje niezbywalne prawa twórcom do wykorzystania ich dzieł w internecie, do tantiem od emisji dla artystów, a także przyznaje dodatkowe wynagrodzenie dla wydawców prasy z rekordowym w skali Europy 50 proc. wynagrodzeniem dla dziennikarzy – argumentował poseł sprawozdawca Maciej Wróbel z Koalicji Obywatelskiej.

Nowela wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego.

Protest mediów i "okrągły stół" z premierem

Przypomnijmy, że na początku lipca przedstawiciele ponad 350 tytułów gazet i portali zorganizowali jednodniową akcję protestacyjną. Wydawcy oraz grupa dziennikarzy zaapelowali do polityków, by zmienili uchwalone w Sejmie przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Premier Donald Tusk i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska 10 lipca spotkali się w centrum "Dialog" z przedstawicielami niektórych mediów. Do rozmów zaproszeni zostali redaktorzy naczelni i szefowie organizacji reprezentujący wydawców, sygnatariusze listu otwartego w sprawie zmian w prawie autorskim.

Czytaj też:

Grodzki ma pretensje do dziennikarzy. "Może pan to napisać"