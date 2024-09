Wyciekł tajny list. ONZ negocjuje z Rosją

Chodzi o Inicjatywę Czarnomorską, z której Moskwa wycofała się dwa miesiące temu. Inicjatywa dotyczyła swobodnego eksportu ukraińskiego zboża i stanowiła ważny element globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Od tego czasu zerwania umowy Rosja niemal codziennie bombarduje ukraińskie porty w Odessie i Izm.

Niemiecki "Bild" dotarł do tajnego listu ONZ do Rosji, którego celem jest powrót do współpracy. "Tajny list sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa z 28 sierpnia, który BILD uzyskał na wyłączność, pokazuje, jak daleko ONZ jest gotowa się posunąć, aby przywrócić do życia umowę zbożową z podżegaczem Putinem" – czytamy. Dlaczego ONZ tak zależy na wznowieniu umowy? Prawie trzy proc. (725 tys. t) wstrzymanego eksportu zboża zasiliło Światowy Program Żywnościowy ONZ.

Jak podano, Guterres proponuje Ławrowowi "cztery konkretne kamienie węgielne porozumienia między Sekretariatem ONZ a Federacją Rosyjską", które powinny "doprowadzić do odnowienia Inicjatywy Czarnomorskiej". "To hojna oferta, ponieważ ich wdrożenie spełniłoby wszystkie żądania terrorystycznego reżimu Władimira Putina i nagrodziło jego ataki bombowe na ukraińskie cele cywilne" – przekonuje niemiecka gazeta.

Hojna oferta

Po pierwsze Guterres proponuje zniesienie sankcji finansowych nałożonych przez UE na Rosyjski Bank Rolny (RAB) w czerwcu 2022 r. RSHB Capital S.A. wymieniałby wiadomości z globalnymi instytucjami finansowymi za pośrednictwem SWIFT. W ten sposób kontrolowana przez Kreml firma "przejęłaby rolę interfejsu i świadczyłaby usługi techniczne dla transakcji płatniczych, sama nie odgrywając roli banku, dzięki czemu nie wymagałaby licencji bankowej zgodnie z prawem luksemburskim".

Rzecznik prasowy KE potwierdził, że "UE wyraziła swoją otwartość na Rosję za pośrednictwem ONZ, aby znaleźć bardziej trwałe, konstruktywne rozwiązanie za pośrednictwem wyznaczonej spółki zależnej Rosyjskiego Banku Rolnego, która umożliwiłaby płatności SWIFT zgodnie z sankcjami UE dotyczącymi transakcji rolnych i żywnościowych".

Punkt drugi to propozycja ubezpieczenia rosyjskich statków przed ukraińskimi atakami na Morzu Azowskim i Czarnym.

W punkcie trzecim szef ONZ proponuje pomoc Kremlowi w odzyskaniu aktywów w UE, które zostały zamrożone w wyniku sankcji. Pisze: "Organizacja Narodów Zjednoczonych może nadal pomagać w uwalnianiu zamrożonych aktywów rosyjskich firm nawozowych w Unii Europejskiej".

Ostatni pomysł to "umożliwienie skutecznego dostępu do portów UE rosyjskim statkom przewożącym żywność i nawozy poprzez szybkie zezwolenia portowe".

Rosja nie dowierza, a Ukraina krytykuje

"Bild" podaje, że rosyjscy przywódcy uważnie analizują propozycje ONZ i jeszcze się na nie nie zgodzili, ponieważ Kreml uważa, że oferty są "zbyt piękne, aby były prawdziwe" i wątpi w "techniczną wykonalność" zapowiedzianych ułatwień.

Z kolei Kijów ocenia, że propozycje Guterresa są "niewiarygodnym afrontem" i "nagrodą za agresywne zachowanie Rosji" ze strony ONZ. Według wysokiego rangą przedstawiciela rządu ukraiński rząd "w żadnym wypadku" nie powróciłby do umowy zbożowej z Rosją na tych warunkach.

