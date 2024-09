Niepokojące prognozy dot. gospodarki. Ceny żywności w górę

"Podtrzymujemy prognozę inflacji na 2024. We wrześniu, przy silnym efekcie bazy, inflacja CPI wzrośnie do ok. 5 proc. r/r i w pobliżu tego poziomu pozostanie w IV kw. 2024. Przeciętnie w 2024 inflacja wyniesie 3,7 proc.. W dalszym ciągu oczekujemy wzrostu inflacji bazowej. Zmaterializuje się on w większości we wrześniu (wg nas przez wzrost inflacji w takich kategoriach jak zdrowie czy edukacja)" – czytamy w "Kwartalniku Ekonomicznym" banku.

W horyzoncie 2025, wbrew założeniom z poprzedniego "Kwartalnika", jako scenariusz bazowy PKO BP zakłada przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej na energię elektryczną na cały rok.

"Na wyraźny wzrost prawdopodobieństwa takiej decyzji wskazują wypowiedzi rządowe i 'zarezerwowanie' w budżecie na 2025 ok. połowy potrzebnych na ten cel środków. Szacowane przez nas potencjalne skutki alternatywnej decyzji (wzrost cen prądu do poziomu zgodnego z taryfą) dla inflacji CPI przedstawiamy na wykresie obok i szacujemy na ok. 0,8 pkt proc." – czytamy dalej.

Wzrosną ceny żywności

W horyzoncie IV kw. 2024 – II kw. 2025 ekonomiści podnieśli ścieżkę cen żywności, spodziewając się utrzymania podwyższonej presji cenowej po stronie cen owoców (słabe tegoroczne zbiory) i tłuszczów.

"W I kw. 2025 ceny żywności będą wg nas o blisko 7 proc. wyższe r/r (warto pamiętać, że w tej dynamice będą jeszcze skutki powrotu do wyższej stawki VAT). Zakładamy, że w I poł. 2025 inflacja bazowa będzie się stabilizować nieznacznie powyżej 4 proc. r/r, a jej wyraźniejszy spadek, odzwierciedlający m.in. mniejszą presję ze strony kosztów pracy, nastąpi w dalszej części roku" – napisano w raporcie.

Według PKO BP, hamowanie inflacji bazowej jest utrudnione przez utrzymywanie się podwyższonej dynamiki cen w branżach usługowych, czynnikiem niepewności jest też skala "indeksacji" cen na początku 2025 (częstotliwość zmian cen w 2024 spadała, co paradoksalnie może skutkować większą skalą wzrostów na początku 2025 niż rok wcześniej).

"Inflacja CPI znajdzie się w szerokim celu inflacyjnym w II poł. 2025, a średniorocznie w 2025 wyniesie 4,2 proc." – podsumowali.

Głównymi czynnikami niepewności są: (1) decyzje dot. cen energii; (2) notowania złotego i ceny surowców, w tym rolnych; (3) polityka marżowa, wskazano w raporcie.

Inflacja konsumencka wyniosła 4,3 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2024 r.

