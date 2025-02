Nowe wieści na temat inflacji. Eksperci przewidują zmiany

Instytut zakłada, że globalne ceny surowców energetycznych w 2025 roku będą spadać.

"Według przewidywań IPAG, w pierwszych dwóch kwartałach 2025 roku procesy inflacyjne ponownie przyspieszą. Kolejnego lokalnego szczytu inflacji spodziewać się należy w marcu, a następnie stopa inflacji po raz kolejny zacznie stopniowo spadać. W całym 2025 roku osiągnie ona wartość 4,7 proc. (4,1 proc. w grudniu 2025 roku). Powrotu stopy inflacji do pasma wahań wokół celu inflacyjnego należy się spodziewać nie wcześniej niż w 2026 roku. Wskazać jednak należy, że prognoza inflacji obarczona jest wyjątkowo dużą dozą niepewności, związaną z politycznymi czynnikami decyzyjnymi. Wśród nich nie do końca jest wyjaśniona możliwość uwolnienia cen energii w czwartym kwartale 2025 roku, które miałoby decydujący wpływ na przyspieszenie inflacji w końcu roku" – czytamy w raporcie kwartalnym Instytutu.

IPAG przypomniał, że w 2024 roku ceny dóbr i usług konsumpcyjnych zwiększyły się średnio o 3,6 proc. – tj. o 7,8 pkt proc. mniej niż w roku poprzednim. W ub.r. najbardziej wzrosły ceny edukacji (o 9,1 proc.), restauracji i hoteli (o 7,8 proc.) oraz użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 5,5 proc.). W tym czasie obniżyły się ceny odzieży i obuwia (o 0,3 proc.) oraz transportu (o 1,8 proc.).

Co ze stopami procentowymi?

W środę Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. – Decyzja o stabilizacji stóp procentowych podyktowana jest oczywiście tym, że inflacja pozostaje stale wysoka. Choć wynika to z oddziaływania innych czynników, niezależnych od czynników NBP, to musimy prowadzić politykę pieniężną tak, by nie dopuścić do utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie – wyjaśnił w czwartek Adam Glapiński.

– Nie ma obecnie żadnych przesłanek dla zmiany stóp procentowych – podkreślił prezes NBP.

Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 5,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

