Zmiana przepisów. Możesz nie móc wybudować domu na własnej działce

Do 30 czerwca 2026 roku wszystkie gminy w Polsce muszą przyjąć tzw. plany ogólne. To dokumenty, które będą określały warunki zabudowy terenów należących do jednostki administracyjnej samorządu. Plany mają dzielić teren gminy na 13 stref planistycznych. W zamyśle pomysłodawców plany miały zapobiegać tzw. patodeweloperce.

Wejście w życie nowych rozwiązań przekładano już kilkukrotnie. Początkowo plany ogólne miały obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Potem decyzję przesunięto o rok. Ostatecznie nowe przepisy wejdą w życie w połowie 2026 roku.

Nie będzie można zbudować domu na własnej działce?

Jak się okazuje, nowe zasady mogą poważnie zaszkodzić posiadaczom działek, którzy planują postawić na nich dom. Przepisy zmienią bowiem również zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy (decyzja WZ). Plan ogólny będzie warunkował to, czy na danej działce będzie można postawić budynek. Podzieli on teren gminy na kilka stref m.in. z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, produkcji rolniczej, zieleni i rekreacji, usługową, itp. Decyzja o tym, na jakich terenach znajdzie się dana strefa zostanie podjęta przez urzędników.

Co w praktyce będzie oznaczało podzielenie terenu gminy na strefy? Jeśli plan ogólny zaklasyfikuje naszą działkę jako teren, gdzie nie mogą zostać wybudowane żadne budynki, wtedy nie otrzymamy decyzji o warunkach zabudowy i postawienie własnego domu nie będzie możliwe. Co ważne, decyzje wydane przed 30 czerwca 2026 roku będą obowiązywały (będą również ważne bezterminowo). Jeśli zatem chcemy wybudować dom na należącym do nas terenie musimy otrzymać tzw. WZ-tkę przed wejściem w życie przepisów o planie ogólnym.

Plany ogólne wzbudziły również poważny niepokój wśród posiadaczy Rodzinnych Ogródków Działkowych.

