Czy po wojnie Ukraińcy chcą wrócić z Polski do ojczyzny? Jednoznaczne wyniki badania

Z ankiety wynika, że ukraińscy pracownicy w naszym kraju coraz rzadziej planują powrót do kraju po przygotowywanym rozejmie, a być może zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Ukraińcy chcą zostać w Polsce

Badania w tym zakresie przeprowadziła agencja zatrudnienia OTTO Work Force Central Europe Wyniki dotyczące polskiego rynku pracy wyraźnie pokazują dramatyczne dla Ukrainy perspektywy. Otóż tylko 16 proc. Ukraińców w Polsce rozważa powrót do kraju po zakończeniu konfliktu militarnego.

W porównaniu z poprzednimi latami odsetek osób planujących powrót znacznie spadł. W 2023 roku taką decyzję deklarowało 42 proc. badanych, a w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja, niemal połowa.

Na ten moment jedynie 9 proc. Ukraińców pracujących w Polsce jest całkowicie zdecydowanych na powrót, a kolejne 7 proc. skłania się ku takiej opcji. Z kolei 62 proc. respondentów planuje zostać w Polsce, przy czym co trzecia osoba podjęła już ostateczną decyzję w tej sprawie.

Zdaniem komentującego badanie Tomasza Dudka – dyrektora zarządzającego OTTO Work Force Central Europe, długotrwały konflikt i niepewność co do przyszłości sprawiły, że wielu Ukraińców zakorzeniło się w Polsce. – W tym czasie ich więzi społeczne i zawodowe uległy wzmocnieniu, co zmniejsza skłonność do powrotu – komentuje Dudek.

Nie wierzą w szybki koniec wojny

Na decyzje o ewentualnym powrocie wpływają czynniki takie jak stabilizacja kraju, odbudowa infrastruktury i dostępność miejsc pracy. Jednak szybkie zakończenie wojny wydaje się zdaniem Ukraińców mało prawdopodobne – jedynie nieco ponad 20 proc. uczestników badania wierzy, że konflikt zakończy się jeszcze w tym roku.

Przedłużająca się wojna utrudnia odbudowę ukraińskiej gospodarki i rynku pracy, co dodatkowo skłania migrantów do pozostania za granicą. Według Eurostatu na koniec 2024 roku w krajach Unii Europejskiej przebywało prawie 4,3 mln Ukraińców, z czego największa liczba mieszka w Niemczech i Polsce.

Badanie objęło 500 ukraińskich pracowników, z których prawie dwie trzecie stanowiły kobiety.

Większość Ukraińców, którzy przyjechali do Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w 2022 roku, przebywa na pobycie tymczasowym. Część z nich szuka form legalizacji pobytu, np. uzyskanie karty pobytu, wnioskowanie o pobyt stały lub obywatelstwo, zwłaszcza jeśli planują zostać w Polsce na dłużej.

