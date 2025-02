Tak zmieniło się nastawienie Polaków do Ukraińców

Nastawienie Polaków do obecności Ukraińców w naszym kraju uległo znacznej zmianie w porównaniu z wrześniem 2023 r. – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

"Choć nadal przeważają opinie pozytywne, zauważalny jest wzrost sceptycyzmu wśród wyborców niezdecydowanych oraz utrzymująca się polaryzacja polityczna w ocenie wpływu Ukraińców na społeczeństwo i gospodarkę" – czytamy.

Polacy zmieniają zdanie o Ukraińcach

"Jak ocenia pan/pani obecność Ukraińców w Polsce, m.in. to, w jaki sposób integrują się ze społeczeństwem, w jaki sposób wpływają na rynek pracy?" – zapytano respondentów. W sondażu dla WP z 2023 r. aż 64,4 proc. pytanych oceniało obecność Ukraińców pozytywnie. Negatywną opinię wyraziło wówczas 29,5 proc. badanych.

W styczniu 2025 r. pozytywne nastawienie do Ukraińców w Polsce spadło o 9,1 pkt. proc., do 55,3 proc. (w tym 10,9 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie pozytywnie", a 44,4 proc. – "raczej pozytywnie"). Liczba osób z negatywnym nastawieniem wzrosła o 3,5 pkt. proc., do 33 proc. (w tym 14 proc. "raczej negatywnie" oraz 19 proc. "zdecydowanie negatywnie"). Oznacza to, że co trzeci Polak krytycznie odnosi się do obecności Ukraińców. 6,1 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie.

Zmiany w elektoracie prawicy

Podczas gdy w 2023 r. 72 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy było pozytywnie nastawionych do Ukraińców, a zaledwie 20 proc. negatywnie, w 2025 r. negatywne nastawienie do Ukraińców w Polsce zadeklarowało 53 proc. wyborców obecnej opozycji (Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja). Odsetek pozytywnych ocen spadł do 46 proc.

Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) nie zaszły większe zmiany pod względem odbioru Ukraińców w Polsce. Natomiast wśród niezdecydowanych liczba pozytywnych opinii spadła z 34 proc. do 26 proc. Jednak znacznie zmalała także liczba ocen negatywnych – z aż 62 proc. do 27 proc. W tej grupie aż 47 proc. ankietowanych nie potrafi dzisiaj jednoznacznie ocenić obecności Ukraińców w Polsce.

Sondaż wykonano w dniach 24-26 stycznia 2025 r. metodami CATI i CAWI na próbie tysiąca osób.

Czytaj też:

Poseł KO się odważył: 800 plus powinno być tylko dla PolakówCzytaj też:

Trzaskowski o 800 plus: Ktoś musiał w końcu to głośno powiedzieć