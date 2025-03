Prawie 600 zł dodatkowo do pensji. Kto może się ubiegać?

Zgodnie z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawcy zatrudniający osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowania z PFRON. Warunkiem jest to, aby pracownik był ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Fundusz.

Wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności zatrudnionej osoby. Zgodnie z wyliczeniami portalu infor.pl, miesięczne dofinansowanie wynosi:

575 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

1550 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2760 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Co istotne, kwoty te mogą ulec zwiększeniu, gdy danej osobie niepełnosprawnej orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję. Wyższy jest też dodatek dla osoby niewidomej. Kwoty wyglądają następująco:

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 1265 zł),

1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 2585 zł),

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (w sumie kwota dofinansowania wyniesie 4140 zł).

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy. W przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75 proc. tych kosztów.

Jak uzyskać środki?

By uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek Wn-D wraz z załącznikami do PFRON. Formularz można pobrać ze strony PFRON lub uzyskać w Biurze lub Oddziałach terenowych PFRON. Wniosek należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek. Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy miesięczne dofinansowanie w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) – opisuje infor.pl.

