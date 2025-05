Tyle wyniosła stopa bezrobocia w USA. Nowe dane

Konsensus rynkowy wynosił 4,2 proc.

Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 177 tys. Konsensus wynosił 130 tys.

Ile wynosi produkcja przemysłowa w USA?

Jak podał w kwietniu System Rezerwy Federalnej (Fed), produkcja przemysłowa w USA spadła o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym w marcu br.

Konsensus rynkowy wynosił 0,3 proc. spadku miesiąc do miesiąca.

USA wracają do węgla

Prezydent USA Donald Trump podpisał w poprzednim miesiącu rozporządzenia wykonawcze, które mają na celu zwiększenie produkcji węgla.

Występując w Białym Domu w obecności delegacji reprezentującej górników, prezydent Trump oznajmił, że jego administracja przywróci branży właściwą pozycję. ­– Przywracamy przemysł, który został porzucony. [...] – Zamierzamy przywrócić górników do pracy – powiedział.

Trump zapowiadał przed wyborami powrót do węgla. Liczba górników miała na przestrzeni 10 lat spać z 70 do 40 tysięcy. Elementem kampanii prezydenckiej kampanii Donalda Trumpa było także hasło "drill, baby, drill" w rozumieniu wydobywania jak największych ilości ropy naftowej i gazu. Republikanin znany jest bowiem z nastawienia na przedsiębiorczość, konkurencyjność gospodarki i politykę energetyczną nietraktującą w sposób nadrzędny ideologii klimatystycznej.

Po objęciu władzy Trump cofnął wiele decyzji swojego poprzednia Joe Bidena dotyczących energetyki. Zniósł np. regulacje w kwestii wydobycia ropy naftowej oraz wycofał się z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Pierwsza taka sytuacja od dwóch dekad

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Stanach Zjednoczonych rośnie po raz pierwszy od dwóch dekad w związku z rozwojem energochłonnych centrów danych dla sztucznej inteligencji, samochodów elektrycznych i kryptowalut.

Rozporządzenie Trumpa skieruje wysiłki administracji na cel uratowania elektrowni węglowych, które prawdopodobnie byłyby wycofane, w tym poprzez odblokowanie władz w ustawie o produkcji obronnej z 1950 r. w celu zwiększenia produkcji węgla.

Rozporządzenie wykonawcze, które ograniczy biurokrację otaczającą przemysł węglowy, w tym zobowiąże Narodową Radę ds. Dominacji Energetycznej do uznania węgla za kopalnię, zakończy obecną przerwę w dzierżawie węgla na gruntach federalnych, będzie promować eksport węgla i technologii węglowych oraz zachęci do wykorzystania węgla do zasilania inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją.

