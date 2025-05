Rola statysty z prowincji

NOTATNIK MALKONTENTA | Oceniając wystąpienie ministra Radosława Sikorskiego o polityce zagranicznej, prezydent Andrzej Duda stwierdził, że żałuje, iż było w nim tak wiele przytyków do poprzednio rządzących. Tyle że to jest jazda obowiązkowa już od lat – i podobnie wyglądało to w przypadku poprzedniej władzy. Nie to było w tym wystąpieniu najsłabsze.

Dziwne, że prezydent swoją krytykę skupił akurat na tym aspekcie. Znacznie gorsze bowiem jest, że było to wystąpienie w najgorszym tego słowa znaczeniu zachowawcze. Minister wymienił cztery trendy, które jego zdaniem są dla Polski niekorzystne: podział świata na strefy wpływów zamiast na strefy sojuszy; odejście od „globalnych norm” na rzecz powrotu do prawa silniejszego; osłabienie organizacji międzynarodowych na rzecz relacji dwustronnych opartych na myśleniu transakcyjnym; wreszcie – dezinformacja zrównująca w debacie publicznej prawdę i fałsz.

