Co dalej z kredytami? Dobra wiadomość dla klientów banków

"Jeśli dostrzegać elementy pozytywne, to wydaje się, że w bieżącym roku nie powinno nastąpić także pogorszenie jakości kredytów. Dość restrykcyjne warunki udzielania kredytów stosowane przez banki w ostatnich latach, poparte dobrą analizą zdolności kredytowej klientów oraz stopniowa poprawa koniunktury gospodarczej w powiązaniu z niskim bezrobociem nie powinny być uwarunkowaniami dla wzrostu kredytów nieregularnych" – czytamy w publikacji "Raport BANKI 2024 – raport o sytuacji sektora bankowego".

"Ten udział powinien pozostać na stosunkowo niskim poziomie, patrząc oczywiście przez pryzmat doświadczeń polskich z wcześniejszych lat. Jest to tym bardziej ważna kwestia, jako że wiedząc w sektorze bankowym, jak słaba jest pozycja wierzyciela w zakresie prawnego dochodzenia roszczeń, zwiększenie portfela kredytów nieregularnych musiałoby nieuchronnie prowadzić do silnego zwiększenia skali odpisów z tytułu utraty wartości portfela kredytowego i strat ponoszonych przez banki" – czytamy dalej.

Jak wyglądała sytuacja w poprzednich latach?

Na koniec 2024 r. udział należności o obniżonej wartości we wszystkich należnościach ogółem od gospodarstw domowych wyniósł 4,4 proc. Był to już bardzo niski poziom złych kredytów, zgodny z zaleceniami UE dotyczącymi wskaźnika kredytów nieregularnych, podkreślił Związek. Dodał, że rok wcześniej udział należności o obniżonej wartości był aż o 0,7 pkt proc. wyższy. Zmiana ta była bardziej zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kredytów i grup kredytobiorców.

"W zakresie kredytów mieszkaniowych jakość portfela wyraźnie poprawiła się. Udział złych kredytów w tej części portfela był w ostatnim roku już naprawdę niski i wynosił 1,6 proc., choć ocenę sytuacji w tym zakresie mogła zaburzyć możliwość skorzystania z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych". Poprawa jakości portfela nastąpiła nawet w portfelu kredytów wyrażonych w walucie obcej, głównie we franku szwajcarskim. W zakresie tego ostatniego portfela trzeba jednak pamiętać o bardzo silnym obniżeniu jakości, jaki nastąpił rok wcześniej. Udział kredytów o obniżonej jakości w portfelu kredytów w CHF był nadal wysoki i wyniósł na koniec 2024 r. 12 proc." – wskazano w publikacji.

ZBP podkreślił jednak, że znaczenie tego portfela w bankach było już zdecydowanie mniejsze niż w latach poprzednich.

"W przypadku kredytów walutowych w innej walucie obcej niż frank szwajcarski ich jakość pozostała bardzo dobra, choć minimalnie obniżyła się w 2024 r. W zakresie kredytów konsumpcyjnych jakość portfela także silnie poprawiła się. Udział kredytów o obniżonej wartości wyniósł na koniec ubiegłego roku 6,4 proc. wobec poziomu 8 proc. rok wcześniej. Ten wynik był nadal dość wysoki, ale był on najniższy we współczesnej historii polskiego sektora bankowego. Warto pamiętać, że od 2009 r. ten wskaźnik był do 2020 r. zawsze dwucyfrowy. Poprawa jakości nastąpiła we wszystkich głównych kategoriach kredytów konsumpcyjnych" – napisano dalej.

To może niepokoić. ZBP wskazał przykład

Według Związku, niepokoić może natomiast niewielka tylko poprawa jakości portfela kredytów dla mikrofirm w sytuacji, gdy w poprzednich latach nastąpiło jej wyraźne pogorszenie.

"Przy spadku kwoty należności ogółem od tych klientów zmniejszyła się też wartość należności o obniżonej jakości. Udział kredytów o obniżonej jakości wyniósł 11,7 proc. na koniec 2024 r. Było to spowodowane poprawą jakości należności od przedsiębiorców indywidualnych (z 17,3 proc. do 16,3 proc.) oraz jakości należności od rolników indywidualnych (z 5,2 proc. do 4,8 proc.)" – czytamy w raporcie.

W obszarze kredytów dla podmiotów gospodarczych jakość portfela pogorszyła się wyraźnie w ostatnim roku. Udział kredytów o obniżonej wartości wzrósł z 6,1 proc. aż do 6,9 proc.. Wyraźnie wzrosła przy tym kwota należności o obniżonej jakości od tych kategorii klientów. Jakość należności od podmiotów gospodarczych nie była już na wyższym poziomie niż jakość należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych. To jakość należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych była po raz pierwszy w historii wyższa niż jakość kredytów dla podmiotów gospodarczych, podano także.

