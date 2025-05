Roczna prenumerata "Do Rzeczy+"! Zapisz się na akcje!

Do Rzeczy S.A., za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. (DM INC S.A.), prowadzi zapisy na akcje serii „D” w ramach oferty publicznej. Proces rozpoczął się 31 marca 2025 r. o godz. 10:00 i potrwa do 30 maja 2025 r. do godz. 16:00.

Inwestorzy zainteresowani objęciem akcji serii „D” Do Rzeczy S.A. powinni posiadać aktywną umowę o świadczenie usług maklerskich z Domem Maklerskim INC S.A. Cały proces realizowany jest zdalnie – za pośrednictwem Platformy Ofert Publicznych DM INC S.A., dostępnej pod adresem: www.platforma.dminc.pl.

Warunkiem udziału jest wcześniejsze założenie i aktywacja Konta Inwestora. W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt z DM INC S.A. pod adresem e-mail: [email protected].

Szczegóły oferty publicznej oraz warunki uczestnictwa zostały przedstawione w komunikacie inwestorskim „Wolność słowa ma wartość – także giełdową! Rusza publiczna emisja Do Rzeczy S.A.”oraz w Memorandum Informacyjnym, opublikowanym na stronach: www.dorzeczy.pl/gielda | www.platforma.dminc.pl.

Aby docenić zaangażowanie inwestorów we wspieranie rozwoju Do Rzeczy S.A., redakcja przygotowała specjalny pakiet korzyści dla osób, które skutecznie obejmą akcje serii „D”.

Każdy inwestor, który zapisze się na akcje serii „D” Do Rzeczy S.A. do 30 maja 2025 r., złoży skuteczny zapis na akcje o wartości nie niższej niż 1 100 zł oraz na skutek przydziału akcji zostanie akcjonariuszem spółki, otrzyma dodatkowe świadczenie o wartości cennikowej 329,80 zł, obejmujące roczny dostęp do subskrypcji cyfrowej DO RZECZY+ wraz z towarzyszącymi materiałami dodatkowymi.

Co obejmuje pakiet korzyści?

Roczną prenumeratę cyfrową DO RZECZY+, w ramach której inwestorzy uzyskają:

cyfrowe wydania tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”

(w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz do czytania online na portalu DoRzeczy.pl),

oraz miesięcznika (w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz do czytania online na portalu DoRzeczy.pl), dodatkowe artykuły autorstwa cenionych publicystów, m.in. Pawła Lisickiego, Rafała A. Ziemkiewicza, Łukasza Warzechy, Piotra Goćka, Piotra Semki, Piotra Gabryela, Piotra Zychowicza czy Wojciecha Cejrowskiego.

dostęp do programów wideo redakcji, takich jak „ Polska Do Rzeczy ” z udziałem Pawła Lisickiego i Rafała A. Ziemkiewicza oraz „ Antysystem ” z udziałem Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego,

” z udziałem Pawła Lisickiego i Rafała A. Ziemkiewicza oraz „ ” z udziałem Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego, dwa e-booki: „Alfabet Do Rzeczy” (autorskie zestawienie publicystów) oraz „Hity Do Rzeczy 2024” (najlepsze felietony i teksty roku).

2. Zaproszenia na wydarzenia redakcyjne organizowane przez Do Rzeczy S.A.:

konferencje oraz panele dyskusyjne z udziałem zespołu redakcyjnego i zaproszonych ekspertów,

spotkania umożliwiające networking, wymianę doświadczeń oraz bezpośrednie poznanie zespołu redakcyjnego.

3. Warunki przyznania świadczenia

Aktywacja cyfrowej prenumeraty oraz uzyskanie dostępu do materiałów dodatkowych nastąpi po dokonaniu przydziału akcji serii „D”.

W ciągu 14 dni od dnia przydziału akcji inwestor otrzyma wiadomość zawierającą instrukcję aktywacji świadczenia.

Świadczenie obowiązuje od 1 lipca 2025 r. do 30 czerwca 2026 r.

Dostęp do dodatkowych materiałów realizowany będzie za pośrednictwem strefy premium , dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy aktywowali pakiet.

, dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, którzy aktywowali pakiet. Świadczenie udostępniane jest nieodpłatnie i ma charakter dodatkowy, informacyjno-promocyjny. Wartość cennikowa pakietu wynosi 329,80 zł brutto.

Świadczenie nie stanowi elementu oferty publicznej w rozumieniu przepisów prawa

i nie wpływa na warunki nabycia akcji.

i nie wpływa na warunki nabycia akcji. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Prenumeraty PMPG Polskie Media S.A.:

e-mail: [email protected] , +48 508 040 882

, +48 508 040 882 Informacje o komercyjnej wersji subskrypcji DO RZECZY+ dostępne pod adresem: subskrypcja.dorzeczy.pl (zawartość świadczenia inwestorskiego może różnić się od oferty handlowej).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.