Wzrosty Nvidii i Tesli na giełdzie. Efekt złagodzenia wojny celnej

W minionym tygodniu akcje gigantów technologicznych, takich jak Nvidia i Tesla, zanotowały imponujące wzrosty. Nvidia wzrosła o 16 proc., a Tesla o 17 proc. Wszystko na fali złagodzenia napięć handlowych między USA, a Chinami oraz dzięki wizycie Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie. Oba kraje ogłosiły 90-dniowe zawieszenie ceł, co znacząco wpłynęło na rynki.

Starlinki dla Arabii Saudyjskiej

Jak zauważa portal CNBC, podczas wizyty w regionie CEO Nvidii Jensen Huang ogłosił plany sprzedaży ponad 18 tys. chipów AI Blackwell saudyjskiej firmie Humain, co ma wspierać rozwój centrów danych. Również AMD zapowiedziało dostawy chipów dla Humain, co przyczyniło się do wzrostu ich akcji o 14 proc. W tym samym czasie Elon Musk, CEO Tesli, poinformował o zatwierdzeniu przez Arabię Saudyjską użycia satelitarnego internetu Starlink oraz planach wprowadzenia robotaksówek w kraju.

Dodatkowo, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogłoszono partnerstwo z amerykańskimi firmami na rzecz budowy kampusu AI. Nvidia jest jednym z uczestników tego projektu. Zmiany w polityce eksportowej USA, które mają uprościć zasady dotyczące eksportu chipów do Chin, również pozytywnie wpłynęły na sektor technologiczny. Jensen Huang z Nvidii podkreślił, że chiński rynek AI może osiągnąć wartość 50 mld dolarów w ciągu najbliższych lat, co czyni go kluczowym dla amerykańskich producentów chipów.

Strategiczne partnerstwo

Przy okazji forum współpracy amerykańsko-saudyjskiej w Rijadzie podpisano umowę o strategicznym partnerstwie. Współpraca na linii USA-Arabia Saudyjska ma mieć charakter długofalowy i pokoleniowy. Ogłoszono zawarcie serii kontraktów gospodarczych. Jak przekazał Biały Dom, inwestorzy szejkowie planuję zainwestowanie w Stanach 600 miliardów dolarów.

