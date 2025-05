Takiego zysku oczekuje Allegro. "Solidnie rozpoczęło rok"

"Allegro utrzymało swoje całoroczne oczekiwania bez zmian. Wzrost GMV z działalności w Polsce oczekiwany jest w przedziale 9-11 proc. w tym roku przy wzroście przychodów o 14-17 proc., a skorygowanego zysku EBITDA o 8-12 proc. Allegro spodziewa się w tym roku zwiększenia GMV na platformach zagranicznych o 40-50 proc. przy przychodach wyższych o 55-65 proc. Skorygowana strata EBITDA segmentu oczekiwana jest w przedziale 350-400 mln zł" – czytamy w komunikacie.

Spółka publikuje szczegółowe dane

Segment MALL powinien zakończyć rok spadkiem GMV o 55-65 proc. r/r. Jego przychody oczekiwane są na poziomie 45-55 proc. niższym, a skorygowana strata EBITDA ma wynieść 150-170 mln zł – podano także.

"Tegoroczny capex spodziewany jest na poziomie 850 mln-1 mld zł w Polsce, 40-50 mln zł na platformach zagranicznych, oraz 30-40 mln zł w Segmencie MALL. Tegoroczny wzrost skonsolidowanej GMV oczekiwany jest na poziomie 8-11 proc., a przychody mają się zwiększyć o 7-11 proc.

Wzrost skorygowanego zysku EBITDA grupy powinien wynieść 10-17 proc. r/r, zaś skonsolidowany CAPEX szacowany jest na 920 mln-1,1 mld zł" – czytamy dalej.

Allegro może potwierdzić prognozy całoroczne

Jak podkreślił CFO Allegro Jon Eastick, wyniki za I kwartał br. "dają pewność", że Allegro może potwierdzić prognozy na cały rok 2025.

"Wyniki za pierwszy kwartał potwierdzają, że Allegro bardzo solidnie rozpoczęło rok, notując wzrost GMV o prawie 9 proc. w Polsce, podczas gdy sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła ogółem o 2,5 proc. To dowód uznania klientów i zaufania dla bezkonkurencyjnej selekcji, świetnych cen i wygody zakupów na Allegro. Marża w Polsce wzrosła sekwencyjnie o 0,21 pp do 5,82 proc. GMV w pierwszym kwartale, czyli w tempie z wyższego krańca naszych średnioterminowych oczekiwań, a to dopiero w drugim kwartale nowe stawki współfinansowania będą obowiązywać przez cały kwartał. Obiecujące wyniki miały też nasze nowe platformy zagraniczne, które odnotowały wzrost GMV o 82 proc. r/r w pierwszym kwartale przy znacznej poprawie marżowości. Nasza dźwignia finansowa wyniosła 0,84x skorygowanego zysku EBITDA, czyli zgodnie z nową polityką alokacji kapitału Allegro, w ramach którego przygotowujemy się do odkupienia 1,4 mld zł akcji w dalszej części tego roku. Ogólnie rzecz biorąc, te wyniki dają nam pewność, że możemy potwierdzić nasze prognozy na cały rok 2025" – powiedział Eastick, cytowany w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

