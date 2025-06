Spadek eksportu w kwietniu. Jest prognoza

Wielkość eksportu w maju będzie, ze względów sezonowych, niższa od notowanej w kwietniu – podała Izba.

"Kwiecień to zazwyczaj miesiąc, w którym aktywność eksportowa ulega zmniejszeniu – po wysokich obrotach z marca. Handel mniej intensywnie odnawia zapasy. Przemysł po zwiększonych w marcu zakupach ma już poziom zapasów adekwatny do realizacji dostaw zakontraktowanych na kolejne miesiące. W bieżącym roku termin świąt dodatkowo ograniczał aktywność w kwietniu, podczas gdy w roku ubiegłym owo ograniczenie raczej dotyczyło marca. Na sezonowy spadek aktywności eksportowej wskazują tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W roku 2025 osłabienie obserwowane w kwietniu może być głębsze od notowanego przed rokiem. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży pogorszy się do ujemnych -1,8 proc. w kwietniu z dodatnich +1,4 proc. w marcu" – czytamy w komunikacie.

Ujemna i dodatnia roczna dynamika

KIG podkreśla, że w kilkunastu ostatnich miesiącach naprzemiennie obserwowana była zarówno ujemna, jak i dodatnia roczna dynamika eksportu. Mimo wcześniejszych oczekiwań przełom 2024 i 2025 roku nie przyniósł wyraźnego powrotu do dodatnich wartości. Mniej pewna wydaje się też poprawa zakładana dla II kw. 2025 r. – eksport będzie wtedy większy niż przed dwunastoma miesiącami, ale jedynie nieznacznie.

"W najbliższych miesiącach działać powinny czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Wyczekiwane jest zwłaszcza gospodarcze 'ocknięcie' u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w latach 2023 i 2024 był bardzo niski (tu zwłaszcza wypada pamiętać o Niemczech, naszym głównym partnerze handlowym). Choć słabiej niż dla lat 2022-2023 – to wciąż pozytywnie wspierać będą nasz eksport niedawne perturbacje z łańcuchami dostaw. Skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do utrzymywania zamówień u nieodległych dostawców (w miejsce tych z Dalekiego Wschodu)" – czytamy dalej w materiale.

"Szeroko dyskutowane obecnie prawdopodobne odchodzenie w gospodarce światowej od globalizacji (patrz rozpoczęte przez USA wojny handlowe) nie musi być dla nas wyłącznie zagrożeniem. Może bowiem okazać się, że uda nam się na rynku UE czy nawet USA przejąć przynajmniej część z dostaw realizowanych dotychczas przez wytwórców bardziej odległych. Mimo ostatniego osłabienia wciąż mocną pozostaje (od kilku kwartałów) wycena dolara do euro (w porównaniu do wieloletniej średniej). To premiuje nasz eksport w stosunku do oferty konkurentów z Dalekiego Wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Powoli kończy się też okres szybkiego wzmacniania naszej waluty wobec euro – utrudniający naszym eksporterom ekspansję" – podano.

Oczekiwany wzrost popytu w Europie

Według KIG w średnioterminowej perspektywie oczekiwany jest w Europie i nie tylko wzrost popytu związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw.

"Dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki" – wskazano.

