"Wyprzedzić Nawrockiego". Ma wrócić sztandarowy postulat rządu

"Na pewno postawimy sprawę kwoty wolnej od podatku i twardej postawy w sprawach migracyjnych. Trzeba ostrzej postępować z Niemcami i zrobić coś z centrami migrantów, najlepiej zlikwidować" – powiedział portalowi money.pl jeden z ważnych polityków PSL. W poniedziałek odbędzie się kluczowe spotkanie liderów koalicji, tuż przed środowym wotum zaufania. Podczas rozmów partie koalicyjne mają przedstawić najważniejsze dla siebie postulaty programowe.

Rozmówca z PSL pytany, dlaczego akurat teraz ma wrócić na temat temat podwyżki kwoty wolnej, odpowiada, że powodem jest wynik wyborów prezydenckich. – Ustawa powinna być znana do końca lipca, osobną kwestią jest, kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie – może być na raty. Ponieważ jak tylko Karol Nawrocki zostanie prezydentem, to złoży swoje ustawy – wyjaśnia nasz rozmówca.

Przypomnijmy, że ugrupowanie Donalda Tuska szło do wyborów parlamentarnych w 2023 roku z planem "100 konkretów na 100 dni". Jednak obietnic, wśród nich podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, nie udało się zrealizować ani przez 100 pierwszych dni rządów ani przez półtora roku. Premier i przedstawiciele PO twierdzili przez długi czas, że spełnianie obietnic nie jest możliwe ze względu na to, iż Polską rządzi koalicja kilku partii, mających różne poglądy, których często nie da się pogodzić.

Minister finansów wskazuje możliwy termin

Pod koniec marca br. szef resortu finansów Andrzej Domański poinformował, że Ministerstwo Finansów pracuje nad planem podwyższenia kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 60 tys. zł (z 30 tys. zł obecnie) i liczy na jego wdrożenie przed końcem kadencji Sejmu.

W marcu br. Neneman poinformował, że koszt podwojenia kwoty wolnej od podatku PIT do 60 tys. zł wyniósłby 55,9 mld zł.

