Hołownia oburzony. "Rodzina Radia Donald nie zrozumiała z wyborów nic"

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej narasta wzajemna niechęć. Pojawiły się głosy domagające się rozliczeń. W czwartek doszło do spotkania liderów koalicji, a następnie wspólnej konferencji prasowej, jednak bez premiera i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Z mediami spotkali się Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

Lider ludowców przekonywał, że "koalicja ma się dobrze". Z kolei marszałek Sejmu przekazał, że koalicjanci razem z Tuskiem "podjęli kilka decyzji dotyczących tego, jak będzie w najbliższych tygodniach wyglądała współpraca". – Oczekujemy, że pan premier przedstawi nam w najbliższym czasie swoją autorską wizję rekonstrukcji rządu. I my się do tego ustosunkujemy – zapowiedział.

Hołownia: Sorry, nie położę uszu po sobie

"To już nie prośba. To jest żądanie: róbcie i pokazujcie co robicie. Wyciągajcie wnioski NATYCHMIAST, wprowadzajcie zmiany JUŻ. Inaczej PiS z Konfederacją urządzą nam Polskę 2027. Albo i wcześniej. Tak było dziś w czasie mojego pobytu w kujawsko-pomorskim. Ludzie wciąż o tym. Że rząd, że koalicja, że musimy być sprawniejsi, szybsi, lepsi. Że musimy odzyskać słuch i znowu usłyszeć Polskę. I namówić ją, żeby nas usłyszała" – napisał w piątek na Facebooku Szymon Hołownia.

"Tymczasem medialno-ekspercka Rodzina Radia Donald nie zrozumiała z wyborów nic. I dalej swoje według swojej starej melodii dla najzagorzalszych fanów. Sorry, ale nie położę uszu po sobie. Ani sam nie zaśpiewam, ani nie powtórzę po innych, »Polacy nic się nie stało«. Stało się" – stwierdził lider Polski 2050.

"Tym razem przegraliśmy. I musimy zrobić inaczej TERAZ, żeby za dwa lata znowu wygrać. Jedyna odpowiedź: ostro do przodu. Rekonstrukcja rządu – tak. Rzecznik rządu – tak. Centrum nowych mediów przy rządzie – tak. Update umowy koalicyjnej – realistyczne cele z terminami dowiezienia – tak. Restart nadziei, nie tasowanie stołków. I to już" – dodał.

facebook

W PO wściekłość na Hołownię

Hołownia odniósł się do artykułu Onetu. Portal cytował anonimowe wypowiedzi "wysoko postawionych" polityków Platformy Obywatelskiej.

– Tego chłopa już nie ma. Co on robi, on tego nie widzi? Wybory położył tak, że bardziej się chyba nie da, a teraz nam chce pokazywać "właściwą drogę"? Niepoważne – mówił jeden z rozmówców Onetu.

Czytaj też:

Hołownia: PiS z Nawrockim zrobią nam z tej jesieni jesień średniowieczaCzytaj też:

Gawkowski do Hołowni i jego partii: Ochłońcie, napijcie się melisy