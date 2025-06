"Tego chłopa już nie ma". Nieskrywana niechęć w PO

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej narasta wzajemna niechęć i głosy domagające się rozliczeń. W czwartek doszło do spotkania liderów koalicji, a następnie wspólnej konferencji prasowej, jednak bez Donalda Tuska. Z mediami spotkali się Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Lider PSL oznajmił, że "koalicja ma się dobrze".

Z kolei marszałek przekazał, że koalicjanci razem z Tuskiem "podjęli kilka decyzji dotyczących tego, jak będzie w najbliższych tygodniach wyglądała współpraca". – Oczekujemy, że pan premier przedstawi nam w najbliższym czasie swoją autorską wizję rekonstrukcji rządu. I my się do tego ustosunkujemy. To było dobre spotkanie. Posunęliśmy się do przodu – przekonywał. Szef rządu zapowiedział, że powołany zostanie rzecznik rządu.

W PO wściekłość na Hołownię

W kuluarowych rozmowach politycy PO nie kryją niechęci do Szymona Hołowni, który od poniedziałku ostro krytykował lidera partii. – Tego chłopa już nie ma. Co on robi, on tego nie widzi? Wybory położył tak, że bardziej się chyba nie da, a teraz nam chce pokazywać "właściwą drogę"? Niepoważne – mówi Onetowi wysoko postawiony członek PO. Jak dodaje, Hołownia "nie dorósł, wciąż został mu syndrom gwiazdy telewizji". – Chce za wszelką cenę ratować swoją pozycję, nawet kosztem koalicji – zaznacza.

– Niech on się skupi na tym, co mógłby sam ze sobą zrobić, a nie kopać dołki pod koalicją. Hołownia zajął sobie wygodne stanowisko recenzenta poza rządem i przez ostatnie półtora roku się nie przepracował, co pokazał choćby jego wynik wyborczy – podkreślają. – Niech on lepiej zwróci uwagę na to, że w Polsce nie przetrwała żadna partia, która miała w nazwie nazwisko lidera, jak na początku Polska 2050 Szymona Hołowni. Upadł Paweł Kukiz, upadła Nowoczesna Ryszarda Petru, partia trwa w innej postaci, upadł Ruch Palikota – to kolejne głosy krytyki.

