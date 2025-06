Hołownia: PiS z Nawrockim zrobią nam tej jesieni jesień

Lider Polski 2050 pytany o to jak można nazwać obecną sytuację w koalicji, odparł: – Przebudowa, nowy start, restart nadziei. To jest to, co musimy dzisiaj zrobić.

– Bo musimy mieć świadomość, że jeżeli nie pójdziemy szybko do przodu – a więc rekonstrukcja rządu, zmiana umowy koalicyjnej, określenie w niej priorytetów programowych z datami ich wykonania; przebudowa komunikacji – nie tylko rzecznik rządu, ale całe centrum nowych mediów, które będzie przy rządzie pracowało i pokazywało, co się przy rządzie dzieje, żeby ludzie mieli prawdziwą informację, to PiS z Nawrockim, jeżeli tego nie zrobimy, zrobi nam jesień średniowiecza tej jesieni. Będą rady gabinetowe co dwa tygodnie, wetowanie wszystkich ustaw, próba podważenia i obalenia budżetu, po to, żeby wykazać, że ten rząd kompletnie niczego nie dowozi i do niczego się nie nadaje – przekonywał w Polsat News.

Hołownia: My robimy, tylko nie komunikujemy

Podkreślił, że skoro koalicjanci wiedzą, co może się wydarzyć, to powinni "dzisiaj w sposób radykalny zadziałać i zrestartować nadzieje".

– Jest za pięć 12, bo połowa kadencji. Przez dwa lata żadnych wyborów nie będzie. To jest dokładnie ten moment, ale to jest ostatni moment. Jeżeli my tego nie zrobimy, powiedziałbym 3/4 tych rzeczy w ciągu miesiąca, to mamy pozamiatane. I naprawdę dzisiaj powinniśmy to zrobić. Bo naszym problemem nie jest to, że my nie robimy – przekonuje marszałek. Według Hołowni błędem jest brak komunikacji ze społeczeństwem. – Jak wczoraj wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji zaczął opowiadać, co my robimy, a to była 1/10 tego, co my robimy, to ja nawet z moim ADHD mówiłem "dobra, Władek, jedziemy dalej". Tylko my jesteśmy kompletnie niekompetentni, jeżeli chodzi o opowieść, komunikację – powiedział.

