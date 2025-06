ZNP nie wyklucza strajku nauczycieli. Wiadomo, kiedy zapadnie decyzja

24 czerwca Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podejmie decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej – poinformował podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

– Wydaje się, że sytuacja, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o dobrostan nauczycieli, warunki pracy i płacy, o to, co dzieje się w zakresie Prawa oświatowego i tego, co dzieje się w sprawach dotyczących naszego środowiska, wymaga radykalnych działań – powiedział. – Atmosfera w środowisku nauczycielskim pokazuje, że oczekiwania – rozbudzone – były zupełnie inne niż ta rzeczywistość, którą mamy – podkreślił.

Sławomir Broniarz zapowiedział również wystąpienie do premiera Donalda Tuska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu 11 czerwca "jednoznacznej deklaracji, do kiedy rządząca większość parlamentarna zamierza: uchwalić ministerialny projekt ustawy z 20 marca 2025 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw; uchwalić projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela – inicjatywa obywatelska ZNP; zmienić ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, która ustanowi to świadczenie świadczeniem niewygasającym i obniży wiek jego nabywania; podnieść wynagrodzenie nauczycieli o co najmniej 10 proc.".

W środowisku nauczycieli rośnie frustracja

– Dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo dramatycznej. Nauczyciele widzą, że ich poziom wynagrodzenia odstaje choćby od tych regulacji, które dotyczą pracowników samorządowych. Nowe regulacje z wyrównaniem od 1 marca powodują, że pracownik samorządowy w pierwszej grupie zaszeregowania będzie zarabiał tysiąc złotych więcej od nauczyciela będącego absolwentem uniwersytetu, w sytuacji, gdy wymagamy od niego tylko i wyłącznie wykształcenia podstawowego. I to powoduje, że wielu nauczycieli w sposób poważny rozważa fakt opuszczenia tego zawodu, co jeszcze bardziej pogłębi dramatyczną sytuację kadrową – mówił przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W listopadzie ub.r. premier Donald Tusk zapowiadał zajęcie się obywatelskim projektem ZNP, zakładającym m.in. powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Związkowcy liczą również na wycofanie się przez resort edukacji z tzw. godzin czarnkowych, czyli dodatkowej godziny w tygodniu, w ramach której nauczyciele muszą prowadzić konsultacje dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych.

