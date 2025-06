Dyrektorzy szkół biją na alarm. Wzywają rząd do działania

"W obliczu narastających napięć geopolitycznych i realnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, mamy obowiązek wyrażenia stanowiska dotyczącego roli i potrzeb oświaty w systemie ochrony ludności cywilnej, w tym dzieci i młodzieży. Aktualny brak przygotowań naraża społeczności lokalne na chaos i bezradność wobec sytuacji zagrożenia, co może zaowocować kryzysem humanitarnym i brakiem dostępu uczniów do edukacji" – zwróciło uwagę Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

OSKKO przypomniało, że zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny, szkoły i placówki oświatowe mają obowiązek przygotowania się do działań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym wojny lub innego stanu nadzwyczajnego. "Oceniamy, że szkoły i placówki oświatowe nie dysponują ani wystarczającymi zasobami, ani kompetencjami, by samodzielnie realizować te zadania w sposób adekwatny do realnych zagrożeń" – podkreślili dyrektorzy szkół. Swój apel skierowali do Kancelarii Premiera oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dyrektorzy szkół wskazali pięć kluczowych obszarów

Zarząd OSKKO przedstawił pięć głównych obszarów wymagających natychmiastowej interwencji:

Przygotowanie aktualnego ogólnokrajowego planu działania dla szkół na czas wojny i kryzysu: jasne wytyczne dot. procedur ewakuacji, schronienia i opieki nad uczniami, centralnie opracowane scenariusze ćwiczeń i wzory dokumentów operacyjnych, ustalenie zasad komunikacji między szkołami a służbami państwowymi w sytuacjach zagrożenia, wprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i koordynatorów ds. bezpieczeństwa z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, z udziałem wojska, policji, straży pożarnej i służb medycznych, uwzględniającego realne scenariusze kryzysowe, nie tylko teoretyczne podstawy; Wyposażenie szkół w niezbędne zasoby infrastrukturalne i techniczne, m.in. zapasowe źródła energii i łączności, systemy ostrzegania, miejsca schronienia przystosowane do potrzeb dzieci i młodzieży, zapasowe środki medyczne, żywność, woda i artykuły higieniczne; Wsparcie działań humanitarnych, opiekę psychologiczną i medyczną, m.in.: sieć mobilnych zespołów interwencji kryzysowej i psychologów, system pomocy dla rodzin uczniów w kryzysie (ewakuacji, utraty domów itp.), przygotowanie infrastruktury oświatowej na potrzeby planowanych działań ratunkowych, pomocowych lub ewakuacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i służbami ratunkowymi w zakresie dystrybucji pomocy; Zabezpieczenie ciągłości działania edukacji polskich uczniów, w tym: zapewnienie możliwości kontynuacji nauki w trybie awaryjnym (zdalnie lub w innych lokalizacjach, także na emigracji), ochrona dokumentacji szkoły oraz danych osobowych uczniów i pracowników; Nadrobienie zaniedbań w sprawie centralnej platformy edukacyjnej, mogącej zapewnić ciągłość edukacji dla uczniów relokowanych z terenów zagrożonych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest największą w Polsce i krajach "nowej" UE organizacją zrzeszającą dyrektorów szkół i placówek oświatowych, wizytatorów oraz urzędników samorządowych i kuratoryjnych. Zrzesza ok. 6 tys. członków.

Czytaj też:

"Szkoła wiedzy – nie ideologii". List otwarty do rządu i parlamentarzystówCzytaj też:

Nowy pomysł w MEN. Uczniowie mają wybierać dyrektora szkoły