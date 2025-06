"Jesteśmy wdzięczni za zaufanie". Do Rzeczy S.A. pozyskało blisko 2 mln zł

W ramach emisji oferowano do 90 910 akcji serii „D”. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji skutecznie złożono zapisy i dokonano wpłat na 34 094 akcje, co stanowi 37,5 proc. całkowitej oferty. Łącznie zapisy złożyło 339 inwestorów (w tym 337 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne), a średnia wartość zapisu wyniosła ok. 5 532 zł.

Zgodnie z uchwałą zarządu nr 1/23/06/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r. wszystkie objęte akcje zostały przydzielone. W wyniku emisji spółka pozyskała kapitał w wysokości 1 875 170 zł.

– Dziękuję wszystkim Inwestorom, którzy złożyli zapisy na akcje serii „D” i wsparli nasz projekt. Zakończenie tego etapu to dla nas nie tylko pozyskanie kapitału, lecz kolejne potwierdzenie, że w Polsce istnieje realne zapotrzebowanie na niezależne medium o konserwatywno-liberalnym profilu – odważne, odpowiedzialne, wierne wolności słowa, ceniące prawo do własności i wolnego rynku. To także wyraźny sygnał, że na rynku medialnym jest miejsce dla projektów budowanych na wartościach. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie – i gotowi dalej realizować tę misję jako spółka publiczna – mówi Paweł Lisicki, wiceprezes zarządu i redaktor naczelny Do Rzeczy S.A.

– Cel emisji serii „D” został określony na ambitnym poziomie 5 mln zł, co odzwierciedlało skalę planów rozwojowych spółki. Pozyskanie 1,875 mln zł z udziałem aż 339 inwestorów należy uznać za bardzo dobry wynik – szczególnie w świetle realiów rynku alternatywnego. Taka skala zaangażowania inwestorów, przy braku promocji masowej, pokazuje nie tylko zasięg marki Do Rzeczy, ale również siłę zbudowanej wokół niej społeczności inwestorskiej. Emisja zakończyła się jako jedna z najliczniejszych w historii ofert publicznych przeprowadzanych na NewConnect na podstawie memorandum informacyjnego, ustępując pod tym względem jedynie rekordowej ofercie Mentzen S.A. Warto też podkreślić wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect w ostatnim czasie. W maju 2025 r. obrót akcjami na NewConnect wzrósł o 213,1% r/r, przy średnim wzroście o 46,4% na Głównym Rynku GPW i 185,6% na rynku ETF – co czyni segment NC liderem tempa odbudowy sentymentu inwestorskiego na całej giełdzie. W tym kontekście wynik Do Rzeczy S.A. nie tylko koresponduje z pozytywną koniunkturą, ale także wyznacza solidny fundament pod dalsze etapy rozwoju kapitałowego spółki, w tym pod planowaną emisję prywatną oraz debiut giełdowy spółki w IV kwartale 2025 r. –podkreśla Paweł Śliwiński, prezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

Kim są inwestorzy Do Rzeczy S.A? Profil uczestników emisji

Publiczna emisja akcji serii „D” Do Rzeczy S.A. spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów indywidualnych, których profil demograficzny pokazuje silne zakorzenienie w dojrzałej i świadomej grupie społecznej.

Mediana wieku inwestora wyniosła 60 lat, a średni wiek uczestnika to 58,6 roku. Najczęściej reprezentowany był przedział 50–69 lat, co oznacza dominację osób z ustabilizowaną sytuacją zawodową i życiową – często aktywnych w sferze gospodarczej, publicznej lub eksperckiej. Najmłodszy inwestor miał 25 lat, a najstarszy 87 lat, co potwierdza ponadpokoleniowy charakter zaangażowania i szeroki zasięg oddziaływania idei Do Rzeczy.

Choć pełne dane społeczno-zawodowe nie są przedmiotem publicznego ujawnienia, dostępna analiza wskazuje, że ponad 80% uczestników mieściło się w przedziale 40–69 lat – a więc w grupie inwestorów dojrzałych. To oni stanowią fundament zaufania do spółki i jej misji: niezależnych mediów, które łączą wartości wolności słowa, prawa własności i zdrowego rozsądku.

Co dalej? Działania formalne i strategiczne

Spółka równolegle realizuje działania formalne związane z zakończoną emisją: rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w KRS oraz przygotowanie wniosku o wprowadzenie akcji serii „D” do obrotu na rynku NewConnect. Planowany debiut giełdowy pozostaje celem na IV kwartał 2025 r.

W wymiarze strategicznym Do Rzeczy S.A. przygotowuje się do kolejnego etapu finansowania rozwoju – w tym emisjiskierowanej do wybranych inwestorów strategicznych oraz rozmów z potencjalnymi partnerami branżowymi i kapitałowymi.

Dodatkowy kapitał ma umożliwić m.in. przyspieszenie wdrażania projektów w obszarze AI, CMS, e-commerce i YouTube, rozwój systemów subskrypcyjnych i formatów premium, a także zwiększenie elastyczności operacyjnej, w tym możliwość rozważenia działań akwizycyjnych.

Wszystkie decyzje kapitałowe i produktowe są podejmowane z myślą o efektywnej monetyzacji istniejącego ruchu, skalowaniu sprawdzonego modelu oraz zbudowaniu przewagi konkurencyjnej jeszcze przed debiutem giełdowym.