"Stanowczy sprzeciw". Macron krytykuje Trumpa

"Francja wraz z przewodniczącym Komisji Europejskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapowiedzi wprowadzenia od 1 sierpnia horyzontalnych taryf celnych w wysokości 30 procent na eksport z UE do Stanów Zjednoczonych” – napisał francuski przywódca na portalu społecznościowym X.

Macron podkreślił, że ogłoszenie przez Waszyngton ceł poprzedziły tygodnie intensywnych negocjacji między USA a Komisją Europejską "na podstawie poważnej propozycji złożonej w duchu dobrej woli”.

"W kontekście jedności europejskiej Komisja, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musi potwierdzić determinację Unii do zdecydowanej obrony europejskich interesów. W szczególności oznacza to przyspieszenie przygotowań do wiarygodnych środków zaradczych, mobilizację wszystkich dostępnych jej instrumentów, w tym przeciwdziałanie przymusowi, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte do 1 sierpnia” – podkreślił francuski prezydent.

Macron zaznaczył, że Francja w pełni popiera Komisję Europejską w negocjacjach mających na celu osiągnięcie do 1 sierpnia wzajemnie akceptowalnego porozumienia, które "będzie odzwierciedlać wzajemny szacunek, jaki partnerzy handlowi, tacy jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone, powinni okazywać sobie nawzajem, biorąc pod uwagę ich wspólne interesy i powiązane łańcuchy dostaw”.

Cła Trumpa na UE

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Waszyngton nałoży 30-procentowe cło na towary z Unii Europejskiej od 1 sierpnia. Zaznaczył, że nowe taryfy wejdą w życie, jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie korzystniejszych warunków.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że takie cła zaszkodziłyby przedsiębiorstwom i konsumentom po obu stronach Atlantyku. Podkreśliła, że UE jest gotowa podjąć działania odwetowe, jeśli negocjacje z USA zakończą się fiaskiem.

Czytaj też:

"Fatalny błąd", "porażka". Ostra krytyka Tuska w niemieckiej gazecieCzytaj też:

UE ugięła się pod naciskiem Trumpa? Zapadła decyzja o wycofaniu