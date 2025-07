Tyle Polacy wydali na mięso i wędliny. Dominacja jednego produktu

Najczęściej kupowanym przez polskie gospodarstwa domowe rodzajem mięsa był drób (50 proc.) oraz wieprzowina (44 proc.). Pod względem wartości sprzedaży udział drobiu wzrósł do 45 proc. (+ 2 pkt proc.), podczas gdy udział wieprzowiny spadł do 44 proc. (– 2 pkt proc.).

W I kw. 2025 roku zanotowano spadek średnich cen – kilogram drobiu potaniał o 74 grosze, a wieprzowiny o 19 groszy. Różnice te mogą wynikać zarówno z polityki promocyjnej sieci, jak i presji kosztowej w łańcuchu dostaw, podano.

Stabilność rynku mięsa w Polsce

"Rynek mięsa w Polsce cechował się dużą odpornością. Zasięg kategorii pozostawał stabilny, choć przez pewien czas obserwowaliśmy stopniowe ograniczanie wolumenu zakupów. Dopiero niedawno trend ten zaczął się odwracać. Co ważne, mimo zmian ilościowych wartość całego rynku systematycznie rosła. Wynikało to zarówno ze wzrostu cen jednostkowych, jak i utrzymującego się popytu na produkty mięsne, które – mimo presji inflacyjnej – wciąż pozostają kluczowym elementem koszyka zakupowego – powiedział business development manager w YouGov Grzegorz Mech, cytowany w komunikacie.

"W 2024 roku Wielkanoc przypadła wcześniej, co przełożyło się na wyższe wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale. W tym roku święta wypadły pod koniec kwietnia, więc naturalnie część efektu świątecznego przesunęła się na drugi kwartał. To kluczowy kontekst przy porównywaniu danych rok do roku" – dodał.

W analizowanym okresie zarówno wolumen, jak i wartość sprzedaży wędlin spadły – wartość rynku zmniejszyła się o około 4 proc. Sprzedaż ilościowa wyhamowała, a średnia cena wzrosła o 1,50 zł/kg, co potwierdza utrzymującą się presję kosztową, mimo słabnącego popytu. Łączna wartość rynku wędlin wynosiła ponad 5,2 mld zł, podano.

Według danych YouGov, najczęściej kupowanym rodzajem wędlin były parówki, następnie kiełbasy tradycyjne, a na trzecim miejscu znalazły się szynki. Te trzy grupy odpowiadają już za niemal połowę całego rynku wędlin.

Wzrosty w segmencie produktów roślinnych

Z danych za I kw. 2025 roku wynika też, że segment produktów roślinnych odnotował wzrosty względem analogicznego okresu 2024 roku. Wolumen sprzedaży zwiększył się z 536 do 607 tys. kg, a wartość koszyków wzrosła o ponad 11 proc., osiągając tym samym 26,2 mln zł. Najczęściej kupowanymi produktami w tej kategorii były wędliny roślinne i sojowe – to one dominowały w strukturze sprzedaży i napędzały wzrosty. Średnia cena produktów spadła o 84 grosze i wynosi obecnie nieco ponad 43 zł/kg. To wciąż poziom istotnie wyższy niż w przypadku tradycyjnych mięs, jednak widoczna obniżka może świadczyć o rosnącej konkurencji i próbach zwiększenia dostępności tej kategorii, podkreślono.

"Można powiedzieć, że kategoria produktów roślinnych ma za sobą pełny cykl rynkowy – od dynamicznego wzrostu i dużego zainteresowania, przez chwilową stagnację, aż po fazę stabilizacji. Najpierw mieliśmy do czynienia z efektem nowości – konsumenci testowali i próbowali nie tylko dlatego, że stosują dietę wegetariańską czy wegańską, ale po prostu z ciekawości. Dzisiaj nabywcy sięgają po produkty plant based w sposób bardziej świadomy i selektywny. Wydaje się, że szukają czegoś więcej niż tylko alternatywy dla produktów mięsnych. Cena, a właściwie stosunek cen produktów tradycyjnych do produktów roślinnych także wpływa na decyzje zakupowe – nie wszyscy są gotowi płacić za roślinne alternatywy dużo więcej niż za produkty tradycyjne. To rynek z potencjałem, ale chyba potrzebuje nowego impulsu, by wejść w kolejną fazę rozwoju" – skomentował Mech.

Dane z YouGov Shopper Panel (8 000 polskich gospodarstw domowych, zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe na swoje potrzeby – przynoszone do domu).

