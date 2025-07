ZUS pomaga w zdobyciu nowych kwalifikacji. Oto, co trzeba zrobić

Renta szkoleniowa jest świadczeniem wspierającym osoby, które utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Poprzez wsparcie pieniężne, taka osoba może zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i powrócić na rynek pracy.

Dla kogo renta szkoleniowa?

Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze konieczne jest złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego wniosku. Do podania należy także dołączyć szereg dokumentów. Chodzi o: wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/prowadzenia działalności pozarolniczej/służby wojskowej/pobierania zasiłku dla bezrobotnych/urlopu wychowawczego/nauki w szkole wyższej, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie, zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna, wywiad zawodowy, jeżeli osoba ubezpieczona pozostaje w zatrudnieniu.

Dodatkowo należy przedłożyć kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku oraz decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Wysokość renty zmienia się każdego roku. Obecnie jest to 1335,72 zł. Pieniądze są wypłacane bez względu na wiek beneficjenta. Renta jest przyznawana na pół roku, ale w szczególnych przypadkach może to być nawet okres 3 lat.

Co ważne, ZUS musi otrzymać wniosek o rentę przed przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie później niż 30 dni przed ustaniem prawa do pobierania zasiłków.

Czytaj też:

Zmiany dla emerytów. Pierwsze wejdą w życie z początkiem sierpniaCzytaj też:

Polacy mogliby przechodzić na emeryturę 5 lat wcześniej. Co zrobi rząd Tuska?