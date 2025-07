Zmiany dla emerytów. Pierwsze wejdą w życie z początkiem sierpnia

W związku z przypadającymi w sierpniu dniami wolnymi od pracy, ZUS zmienia terminy wypłat emerytur dla części świadczeniobiorców. Emerytury, które miały zostać wypłacone 10 sierpnia (niedziela), trafią do seniorów już 8 sierpnia (piątek). Natomiast wypłaty z 15 sierpnia (święto) zostaną zrealizowane dzień wcześniej – 14 sierpnia (czwartek). Pozostałe terminy wypłat pozostają bez zmian.

Zmiany w "czternastkach"

Z początkiem sierpnia ZUS rozpoczyna automatyczne sprawdzanie uprawnień do tzw. "czternastki". Pełne świadczenie w wysokości 1878,91 zł brutto przysługuje emerytom, których podstawowa emerytura nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku wyższych kwot obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków – informacja o przyznaniu dodatkowego świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS.

Od czerwca do końca sierpnia 2025 obowiązują także nowe limity zarobków dla osób pobierających emerytury lub renty. Osoby dorabiające do: 6273,60 zł brutto miesięcznie mogą zachować świadczenie w pełnej wysokości, zarabiające w przedziale 6273,60–11651 zł brutto muszą liczyć się ze zmniejszeniem świadczenia, zaś ci z dochodami powyżej 11651 zł brutto będą mieli zawieszone świadczenia.

Mniej formalności, więcej korzyści?

Ministerstwo Finansów zapowiada zwiększenie kwoty wolnej od podatku dla seniorów. W 2026 roku ma ona wzrosnąć z obecnych 30000 zł do 40000 zł, a do 2028 roku – do 60000 zł. Równolegle trwają prace nad ulgą PIT 0, która mogłaby całkowicie zwolnić większość emerytów z płacenia podatku dochodowego.

ZUS przypomina, że od sierpnia niektóre dodatki będą wypłacane automatycznie, bez potrzeby składania dokumentów. Dotyczy to: dodatku pielęgnacyjnego (348,23 zł) – dla osób powyżej 75. roku życia, dodatku kompensacyjnego (52,24 zł) – dla osób z przeszłością kombatancką, ryczałtu energetycznego (316,31 zł) – dla kombatantów i osób represjonowanych.

