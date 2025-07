Polacy biorą więcej kredytów hipotecznych. Ożywienie na rynku

"Perspektywy dla polskiego sektora bankowego są bardzo pozytywne, tak samo pozytywne są perspektywy makroekonomiczne dla kraju" – powiedział prezes Michał Gajewski podczas konferencji prasowej.

"Co do stóp procentowych – odrobiliśmy lekcję, mamy ponad połowę naszego całego portfela już na stopach stałych i tu nie mówię tylko o kredytach hipotecznych. [...] Chcemy dalej dynamicznie rozwijać się i rosnąć i ten spadek stóp procentowych – nie tylko naszymi hedgami i stałymi stopami, ale również wzrostem – niwelować. Dalej [chcemy] budować naszą bazę, jeżeli chodzi o dochody pozaodsetkowe" – wymienił prezes.

Solidny wzrost wolumenów

Wiceprezes kierujący Pionem Zarządzania Finansami Maciej Reluga podkreślił, że wolumeny w I półroczu były "bardzo solidne".

"Wolumeny pokazujemy w I połowie roku, że rosną bardzo solidnie, my się spodziewamy dalszego wzrostu kredytów w przyszłym roku, pewnie w okolicach 7 proc., depozyty będą rosły trochę szybciej" – powiedział.

"[W kredytach hipotecznych] II kwartał będzie bardziej reprezentatywny dla tego, co się będzie działo w kolejnych kwartałach niż ten pierwszy, bo widzimy ożywienie na rynku, stopy też pewnie pomogą [...]. W II połowie roku pewnie bym zakładał, że to będzie wyglądało co najmniej jak w II kwartale 2025" – wskazał także.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wg uruchomień wyniosła 2 426 w II kwartale wobec 1 619 w I kw. i 1 942 w ostatnim kwartale ub.r.

Ile wynoszą koszty ryzyka?

W odniesieniu do kosztów ryzyka kredytowego zarząd zadeklarował, że chce, by były "jak najniższe".

"Cieszy nas ten niższy wskaźnik niż ten, który przewidywaliśmy, i chcemy to kontynuować" – podkreślił prezes, jednak zarząd nie wskazał, jaką ma ambicję odnośnie do poziomu kosztów ryzyka po wyłączeniu Santander Consumer Bank – tego rodzaju zmiany w strategii będą podane po dojściu transakcji do skutku.

Koszty ryzyka są założone w obecnej strategii banku w przedziale 70-90 pb.

"Cały czas uważamy, że ugoda jest lepsza niż proces. Ostatnie wydarzenia w TSUE, jak i w lokalnym orzecznictwie trochę poprawiają pozycję banku, ale są jeszcze jednym wskazaniem, żeby zachęcać klientów do ugodowych rozwiązań i my konsekwentnie podążamy tą ścieżką" – powiedział też Gajewski o planach w odniesieniu do kredytów w walutach obcych.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Aktywa razem banku wyniosły 304,37 mld zł na koniec 2024 r.

