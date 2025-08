Konfederacja: Absurdalna machina zabiera obywatelom 43 proc. owoców pracy

Think tank Warsaw Enterprise Institute opracował raport "Ile kosztuje cię państwo? Kalkulacja całkowitego ciężaru podatkowego nakładanego przez państwo polskie na obywateli". To kolejny dokument potwierdzający, że realne obciążenie polskiego podatnika jest gigantyczne.

Raport Warsaw Enterprise Institute oszacował realne obciążenie podatkowe przeciętnego Polaka na około 43 proc. dochodu brutto. Zwrócił uwagę, że mimo tak wysokiego odsetka, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w Polsce narasta presja polityczna na dalsze opodatkowywanie.

"Sam wynik nie ukazuje w całości skali zjawiska, a odnosi się jedynie do wartości pieniężnych. Koszty wynikające z opodatkowania to także czas potrzebny na uregulowanie płatności, chociażby z tytułu PCC. W połączeniu ze skomplikowanym systemem, wypadającym blado na tle Europy to wyraźny sygnał do zmian. Mówi o tym wiele ośrodków badawczych, ale to wciąż za mało. Temat powinien zająć kluczową pozycję w debacie publicznej. 'Niskie i proste podatki' nie powinny być jedynie sloganem wyborczym, o którym zapomina się dzień po wyborach, a celem do jak najszybszego wdrożenia, niezależnie od poglądów politycznych, ponieważ stoi to w interesie każdego pracującego Polaka" – pisze Warsaw Enterprise Institute.

Główne wnioski:

Warsaw Enterprise Institute od lat konsekwentnie postuluje uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Jak uzasadnia "w rankingach badających jego atrakcyjność i przejrzystość nasz kraj cyklicznie zajmuje końcowe lokaty, w 2024 roku w badaniu OECD zajęliśmy 31. miejsce na 38 państw. W Polsce funkcjonuje kilka różnych składek, których opłacanie jest obowiązkowe, przy czym część z nich można odpisać od podatku, a część nie. Dodatkowo funkcjonują trzy różne stawki VAT, często dotyczące dóbr pokrewnych".

WEI wyliczył, że mimo że stawka podatku dochodowego dla osoby o średnich zarobkach wynosi w Polsce 12 proc., to po uwzględnieniu pozostałych przymusowych opłat, realny ciężar opodatkowania rośnie do poziomu 43 proc. Instytut przypomina, że jeszcze w 2017 roku IBS szacował ten wskaźnik na 37 proc., co oznacza, że opodatkowanie rośnie szybciej niż dochody.

Wydatki na państwo są olbrzymie. „Przeciętny Polak na pokrycie wszystkich podatków, składek i opłat administracyjnych musiał wydać w 2024 roku minimum 41 940 zł” – czytamy.

Kolejny punkt pokazuje, jak dużej sumy swojego zarobku nigdy nie zobaczy nawet na oczy. "Statystyczny Polak dostaję 'na rękę' jedynie 72 proc. wypracowanych pieniędzy. Główne podatki pośrednie, takie jak VAT, akcyza, PCC, czy 'podatek Belki' uszczuplają budżet przeciętnego Polaka o ponad 1000 zł, każdego miesiąca" – wylicza WEI.

To jednak tylko część danin. "Opłaty lokalne, samochodowe, inflacja oraz podatki sektorowe generują dodatkowe koszty, co w połączeniu z powyższym oznacza uszczuplenie wynagrodzenia netto aż o 21 proc.">

W ostatnim punkcie konkluzji Warsaw Enterprise Institute podaje w wątpliwość sens utrzymywania tak dużej ilości opłat. "Opowiadamy się za rewizją stawek głównych podatków oraz zaniechaniem pobierania tych mało istotnych dla budżetu. Jednocześnie zauważamy problem rosnącego deficytu, dlatego wskazujemy na konieczność przyhamowania ekspansji fiskalnej oraz zachowania większej dyscypliny finansowej władz. Uważamy, że walka z lukami w istniejących podatkach, jest lepszą drogą, niż wprowadzanie nowych danin" – pisze.

Cały raport jest do pobrania na stronie WEI.

Warsaw Enterprise Institute

WEI został założony w 2013 roku i jest związany z Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). WEI promuje idee wolnego rynku, ograniczonej roli państwa, niskich podatków i swobód obywatelskich. Jego działalność obejmuje przygotowywanie raportów, analiz, debat publicznych i działalność opiniotwórczą w mediach.

Konfederacja: Zmienić socjalistyczny model

Zwracając uwagę na raport Konfederacja przypomniała o tym, że w swoim programie od początku głosi obniżenie i uproszczenie podatków.

"Tak rządzący łupią nas podatkami [...] System podatkowy w Polsce to absurdalna machina, która zabiera obywatelom aż 43% owoców pracy, ukrywając prawdziwe obciążenia w gąszczu skomplikowanych danin i składek. Od początku jednym z naszych sztandarowych postulatów jest zmiana tego socjalistycznego modelu, który dusi przedsiębiorczość i wolność gospodarczą. Chcemy radykalnego uproszczenia podatków do prostych, niskich stawek, bez ukrytych pułapek. Tylko w ten sposób Polacy odzyskają kontrolę nad swoimi zarobkami – czas na prawdziwą reformę i uwolnienie energii Polaków!" – czytamy na stronie partii.

