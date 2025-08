UE szykuje kolejne sankcje na Chiny. "Bez wsparcia Pekinu wojna wyglądałaby inaczej"

Powodem rozważanej decyzji, o której miały poinformować źródła zbliżone do dyplomacji, są doniesienia o potajemnych dostawach chińskich silników do dronów wykorzystywanych przez Rosję na froncie. Według ustaleń dziennikarzy, komponenty trafiały do Moskwy za pośrednictwem nieistniejących firm, pod pretekstem przekazywania "przemysłowych agregatów chłodniczych", co miało na celu obejście zachodnich sankcji.

Sprawa nabrała rozgłosu po lipcowym raporcie agencji Reutera. Od tamtej pory aż 15 państw członkowskich UE wyraziło poważne zaniepokojenie. Jak podaje "Politico", strona chińska konsekwentnie zaprzecza oskarżeniom lub unika odpowiedzi. – Raport jest dokładny. Chiny zwiększają swoje zaangażowanie zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Bez ich wsparcia wojna wyglądałaby zupełnie inaczej – mówi anonimowy dyplomata cytowany przez gazetę.

Sankcje po sierpniu?

Bruksela nie wyklucza ostrzejszych kroków. – Po sierpniu będziemy nalegać na sankcje. Chcemy dialogu, ale potrzebujemy też realnych działań – dodał informator Politico, podkreślając, że UE nie powinna lekceważyć swojego wpływu gospodarczego. Szczegóły ewentualnych restrykcji nie zostały jednak ujawnione.

Chiny ostro zareagowały na europejskie zarzuty. Minister handlu Wang Wentao miał wyrazić "poważne niezadowolenie" podczas rozmowy z unijnym komisarzem ds. handlu, Marošem Šefčovičem. Oprócz sankcji na banki, Bruksela przygląda się także chińskiej platformie Temu, która może zostać ukarana grzywną do 6 proc. rocznego obrotu za oferowanie potencjalnie nielegalnych towarów na rynku UE.

Do tej pory UE objęła sankcjami dwa chińskie banki w ramach 18. pakietu antyrosyjskiego. Jednak zaproponowano ich wykreślenie z czarnej listy, jeśli w ciągu sześciu miesięcy udowodnią zaprzestanie wspierania rosyjskiej armii.

